Düldül şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz - Düldül şarkı sözleri!
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MABEL MATİZ - DÜLDÜL ŞARKI SÖZLERİ
yine sabahın körü
göremeden önü
aldım düldülü de
vurdum yollara
dara düşmeden
düze çıkmıyor mu gönül
bardağım da doludur
ama içiyor puşt ömür
yandı cihan bak bestesi mahur da
mecnunum sırra erdim o uğurda
gel de gör beni canım aşk neyledi
taştım bendimden yar çare zuhurda
eksildi kafamda tahta
değil matah da yaşamak, gülüm!
bi' kurtulsa kuşum kafesten
karılsa deste bi daha!
sen seçtin, yazıldı yazgın
olur mu dizgin o ata? anam
anlarsın balık da kızgın
hâlik de üzgün, yok hata!
dalavereyi bi' bırak canım
biraz umut al hadi
ne dünüm ne bu günüm kolay
iflahım yok hani
sen koy bir plak yine
bana gullümü getir
zaten zor hayat canım
hele yalınız beter