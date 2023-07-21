Düldül şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz - Düldül şarkı sözleri!

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MABEL MATİZ - DÜLDÜL ŞARKI SÖZLERİ

yine sabahın körü

göremeden önü

aldım düldülü de

vurdum yollara

dara düşmeden

düze çıkmıyor mu gönül

bardağım da doludur

ama içiyor puşt ömür

yandı cihan bak bestesi mahur da

mecnunum sırra erdim o uğurda

gel de gör beni canım aşk neyledi

taştım bendimden yar çare zuhurda

eksildi kafamda tahta

değil matah da yaşamak, gülüm!

bi' kurtulsa kuşum kafesten

karılsa deste bi daha!

sen seçtin, yazıldı yazgın

olur mu dizgin o ata? anam

anlarsın balık da kızgın

hâlik de üzgün, yok hata!

dalavereyi bi' bırak canım

biraz umut al hadi

ne dünüm ne bu günüm kolay

iflahım yok hani

sen koy bir plak yine

bana gullümü getir

zaten zor hayat canım

hele yalınız beter