Dul ve yetim maaşları, vefat eden sigortalı kişinin eşi ve çocuklarına verilen maaş olarak bilinir. Temmuz'da asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte dul ve yetim aylığı da güncellendi. Peki, Dul yetim aylıklarına zam geldi mi 2023? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Dul yetim emekli maaşı 2023 ne kadar olacak? Temmuz'da dul yetim maaşıma ne kadar zam 2023?

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından memur ve emekli maaşları da güncellendi. Memurlara yüzde 17,55'e ek 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılırken emeklilerin maaşında ise yüzde 25 artış sağlandı. Peki, Dul yetim aylıklarına zam geldi mi 2023? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Dul yetim emekli maaşı 2023 ne kadar olacak? Temmuz'da dul yetim maaşıma ne kadar zam 2023?

DUL YETİM AYLIKLARINA ZAM GELDİ Mİ 2023?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına bağlı olarak hesaplanır. Son olarak, en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, en düşük emekli maaşı üzerinden hesaplanan dul maaşı yüzde 50 oranında hisse alarak 3.750 liraya ulaştı. Çocuğu olmayanlar için ise bu miktar yüzde 75 oranında artışla 5.625 liraya yükseldi.

DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların ise en düşük ödeme miktarı 1.875 lira oldu. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Temmuz zam oranları henüz açıklanmadı. Maaş zamlarına bağlı olarak, dul ve yetim aylığı ödemeleri belirlenecektir. Örneğin, en düşük emekli maaşı %30 oranında artarsa, mevcut maaş 2.250 lira artışla 9.750 liraya yükselecektir. %50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların ödeme miktarı 4.875 liraya çıkacak. %75 oranında dul aylığı alanların ise ödeme miktarı 7.312 liraya ulaşacaktır.