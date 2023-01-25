Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı maaşları ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşları sevindiren haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilen maaşların ne zaman yatacağı bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama Bakanlıktan geldi. Peki, Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı maaşları ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 yılı içerisinde geçerli olacak emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5 bin 500 en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükselmişti. Vatandaşların gözü dul yetim aylıklarının ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki, Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Dul maaşı kaç ayda bir alınır? Dul ve yetim aylığı maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'dan tarafından yapılan açıklamaya göre Dul ve Yetim aylığı ödemeleri hak sahiplerine 27 Ocak tarihinde verilecek dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar 2023 yılı ocak dönemi zam farklarınızı, Harp ve vazife malulleri 2022 yılı ek ödemelerinizi 27 Ocak'ta maaşınızı aldığınız bankanızdan veya PTT şubenizden çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yeni maaş zamlarının kesinleşmesi ile beraber emekli, memur ve asgari ücrete çalışanların yanı sıra dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için ödenecek olan tutar belli oldu. 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için ödenecek olan rakam ise açıklandı. Söz konusu olan rakamın temmuz ayının gelmesi ile beraber enflasyon farkı hesaplanıp yeniden artırılacak. Bu durumda ne en düşük emekli maaşın yeniden düzenlemeler ile beraber 5500 TL olarak güncellenirken üzerinden dul yetim aylığı alacak olan vatandaşların taban maaşları da belli oldu. Bu kapsamdadan dolayı dul ve yetim %75 oranla maaş alanlar 4125 TL olarak %50 oranla maaş alanlar ise 2750 TL, %25 oranında maaş alanlar ise 1375 TL ödeme alacaklar. En düşük emekli aylığını yapılan zam ise %57 olarak yansırken bu rakam dul yetim maaşı alan kişiler içinde olumlu bir şekilde yansıdı. Maaşları artmış oldu

DUL MAAŞI KAÇ AYDA BİR ALINIR?

EVEK(Eşi Vefat Etmiş Kadın- Dul Kadın Maaşı) yardım programında hak sahibi kişilere, aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılmaktadır

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR SOSYAL YARDIM ALACAK Mİ?

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde ölüm yardımı ödenir. Dul ve yetim aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ölüm yardımı ödenmez.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre SSK ve Bağ -kur Emeklileri 14 günlük maaş farklarını 27 ocak Cuma günü alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir. 9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. "ifadelerine yer verildi.