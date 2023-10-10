Dul ve yetim aylığı alanlar emekli maaş zamlarından ve ikramiye katkısından faydalanabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurmuştu. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu ikramiyenin ne kadar alacağını merak ediyor. İkramiye hisseye göre bölünüyor.

Dul ve yetim aylığı alanlara 5 bin TL ikramiye hesabı! Dul ve yetim maaşlarına ikramiye ne kadar?

Dul ve yetim maaşlarına ikramiye ne kadar? Dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin TL ikramiyeden faydalanabilecek. Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Tek sefere mahsus ödemeden dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilecek.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin TL ikramiye müjdesinden sadece çalışmayan emekliler faydalanabilecek.Dul ve yetimler hisseleri oranında bu haktan yararlanabilecek. Hisse oranında ödeme şu şekilde yapılacak:

Yüzde 75 ölüm aylığı alan bir kişiye 3 bin 750 lira ikramiye yatacak. Yüzde 50 hisseye sahip bir kişi ise 2 bin 500 lira ikramiyeden faydalanabilecek. Yüzde 25 hisse alana ise 1.250 TL ödeme yapılacak.

BAŞVURU YAPILMASINA GEREK YOK

Emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaba yatırılıyor.

KİMLER 5 BİN TL İKRAMİYE ALAMAYACAK?

Fiilen çalışmayan emekliler şu anda herhangi bir yerde sigortalı halde çalışmayan emeklileri kapsıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre, esnaf emeklileri, şirket ortağı emeklileri, SGDP ile çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeyi alamayacak.

SADECE ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE YATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla emeklilere müjdeli haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen Bu ödemeler, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. 12.2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.