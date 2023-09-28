Dükkan Sahibine Kiracısını Çıkarmak İçin Kum Dökmekten 30 Bin TL Cezai İşlem

Düzce'de kiracısını çıkarmak isteyen bir dükkan sahibi, iş yerinin önünü kumla kapatarak kiracıyı rahatsız etti. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde dükkan sahibine Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesildi.

DÜZCE'de kiracısını çıkarmak için iş yerinin önüne kum döken dükkan sahibine zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesildi.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde iş yeri sahibi, dükkanını boşaltmasını istediği kiracısının dükkanının önünü kum yığınıyla kapattı. Kamyonla getirdiği kumları dökmesinin ardından iş yerinde kiracı olarak bulunan kişi de Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine iş yerinin önüne gelen zabıta ekipleri, kiracısını çıkartmak için kendi iş yerinin önüne kumla kapatmak isteyen dükkan sahibine Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesti. İş yeri sahibi de kesilen cezayı peşin olarak ödedi.