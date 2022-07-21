Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho bölgesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Duhok Zaho nerede? Irak Duhok Zaho haritası ve konumu ne? İşte, merak edilen soruların yanıtları!

DUHOK - ZAHO NEREDE?

Duhok, Irak'ın kuzeyinde bir şehirdir. 500.000 yakın nüfusu vardır ve çoğunluğunu Kürtler ve Süryaniler oluşturur. Bazı kaynaklara göre Duhok Kurmanciye göre "küçük köy" anlamın gelmektedir. Dicle Nehri boyunca uzanır ve etrafını dağlar çevreler.

IRAK DUHOK ZAHO HARİTASI VE KONUMU!

Zaho, Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan bir şehirdir. Zaho şehrin nüfusu yaklaşık 350,000'dir. Nüfusun çoğunluğunu Kürtler oluşturmaktadır. Zaho, Türkiye sınırına en yakın Irak şehiridir. Habur Sınır Kapısı ve Musul yolunun üstünde ve bütün ticaret trafiği Zaho'dan geçmektedir.