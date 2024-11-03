Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan Duhan Başar Ahmetoğlu isimli yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. Yarışmacı 500 bin TL'lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Peki, Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir? Kim Milyoner İster milyonluk soruyu açtıran Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir?

DUHAN BAŞAR AHMETOĞLU KİMDİR?

Bu hafta yarışmaya katılan katılan Duhan Başar Ahmetoğlu isimli yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti.

11'inci soruya kadar gelen yarışmacının karşısına, "Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?" sorusu çıktı.

Yarışmacı, telefon joker hakkını ve çift cevap joker hakkını kullandı. Yarışmacı 500 bin TL'lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. 20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrencilik yapıyor.

Hedefinin 5 milyon TL olduğunu söyleyen Duhan, geçen bölümde bilgisiyle 1 milyon değerindeki 12. soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Bu akşam yayınlanacak bölümde Ahmetoğlu, 1 milyonluk soruya cevap verecek.