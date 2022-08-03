Duha suresi ve okunuşu nasıl? Duha suresi meali nedir?
Duha suresi, Mekke döneminde inmiş, ve toplamda 11 ayetten oluşan bir suredir. Duha kelime anlamı olarak kuşluk vakti demektir. Kur'an-ı Kerim'de 93. Sure olarak yer almaktadır. Peki Duha suresi ve okunuşu nasıldır? Duha suresi meali nedir?
Duha suresi, Halk arasında "Vedduha Suresi" olarak da bilinmektedir. Ayıca Duhâ sûresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır. Duha kelime anlamı olarak kuşluk vakti demektir. Konu olarak Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber'e, yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranmasını emretmesini anlatmaktadır. Peki Duha suresi ve okunuşu nasıldır? Duha suresi meali nedir?
DUHA SURESİNİN OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
Vedduha
Velleyli iza seca
Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda
Elem yecidke yetiymen feava
Ve vecedeke dallen feheda
Ve vecedeke 'ailen feağna
Femmel yetiyme fela takher
Ve emmessaile fela tenher
Ve emma binı'meti rabbike fehaddis
DUHA SURESİNİN MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Andolsun kuşluk vaktine
ve dindiği zaman o geceye ki,
Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
El açıp isteyeni de azarlama!
Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!