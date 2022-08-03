Duha suresi ve okunuşu nasıl? Duha suresi meali nedir?

Duha suresi, Halk arasında "Vedduha Suresi" olarak da bilinmektedir. Ayıca Duhâ sûresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır. Duha kelime anlamı olarak kuşluk vakti demektir. Konu olarak Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber'e, yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranmasını emretmesini anlatmaktadır. Peki Duha suresi ve okunuşu nasıldır? Duha suresi meali nedir?

DUHA SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vedduha

Velleyli iza seca

Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

Elem yecidke yetiymen feava

Ve vecedeke dallen feheda

Ve vecedeke 'ailen feağna

Femmel yetiyme fela takher

Ve emmessaile fela tenher

Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

DUHA SURESİNİN MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Andolsun kuşluk vaktine

ve dindiği zaman o geceye ki,

Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

El açıp isteyeni de azarlama!

Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!