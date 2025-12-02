Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Bir düğünde altın saati kaybolan genç, 1 yıl sonra düğün görüntülerini izleyince büyük bir şok yaşadı. Görüntülerde, saatin kolundan düştüğü ve bir davetli tarafından hızlıca alındığı görüldü. Saat sahibi, bu görüntülerin ardından şahsa ulaşarak altın saatini geri aldı.
Düğünde kolundaki altın saat kaybolan genç, bir yıl süren belirsizliğin ardından gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince öğrendi. Görüntülerde, saatin gencin kolundan düşer düşmez bir davetli tarafından saniyeler içinde yerden alındığı ortaya çıktı.
SAATİ ALAN KİŞİYE ULAŞTI
Saatin sahibi, kayıtları izledikten sonra görüntülerdeki kişiye ulaştı. Yapılan görüşme sonucunda altın saat kendisine teslim edildi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam