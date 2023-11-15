Irak'ın Musul kentinde meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği düğün salonundaki yangın faciasının ardından Düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde yasak mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde yasak mı? Düğün salonlarında meşale, maytap, yanardağ, şelale yasak mı?

Düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde yasak mı? Sorusu, son günlerde birçok farklı vatandaş tarafından merak edilmekte olan konular arasında yer almakta. Irak'ın Musul kentinde meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği düğün salonundaki yangın faciasının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle konuya ilişkin detaylar araştırma konusu oluyor. Peki, Düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde yasak mı? Düğün salonlarında meşale, maytap, yanardağ, şelale yasak mı?

DÜĞÜN SALONLARINDA YANICI VE PARLAYICI MADDE YASAK MI?

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki organizasyonlarda güvenlik gerekçesiyle meşale, maytap, yanardağ, şelale ve benzeri yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı. Karar hakkında bilgi veren İSTDO Başkanı Adem Sönmez, kararın alınmasında yakın zamanda Irak'ın Musul şehrindeki bir düğün salonunda görsel şov amacıyla kullanılan malzemelerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği felaketin etkili olduğunu belirtti. Sönmez, etkinliklerde görsel efekt amacıyla kullanılan yanıcı ve parlayıcı malzemeler yerine, alev içermeyecek muadil ürünlerin kullanılacağını aktardı. İstanbul Valiliği ile de istişare edildiği belirtilen kararın; İstanbul'daki düğün salonlarında yaklaşık yüzde 90 oranında, ülke çapında ise toplamda 22 şehirde uygulanmaya başlandığı bilgisi edinildi.