İstanbul'da düğün ve davet salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımına yasak kararı alındı. Bu kararın ardından düğün salonlarında meşale yasaklandı mı? Düğünlerde meşale yakmak yasak mı? merak edildi.

Düğün salonlarında meşale yasaklandı mı? İstanbul'da düğün ve davet salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımına yasak kararı alındı. Bu kararın ardından düğün salonlarında meşale yasaklandı mı? Düğünlerde meşale yakmak yasak mı? merak edildi. Detaylar...

DÜĞÜN SALONLARINDA MEŞALE YASAK MI?

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği düğün salonundaki yangın faciasının ardından harekete geçen İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, kent genelindeki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımını yasakladı.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki organizasyonlarda güvenlik gerekçesiyle meşale, maytap, yanardağ, şelale ve benzeri yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı. Karar hakkında bilgi veren İSTDO Başkanı Adem Sönmez, kararın alınmasında yakın zamanda Irak'ın Musul şehrindeki bir düğün salonunda görsel şov amacıyla kullanılan malzemelerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği felaketin etkili olduğunu belirtti. Sönmez, etkinliklerde görsel efekt amacıyla kullanılan yanıcı ve parlayıcı malzemeler yerine, alev içermeyecek muadil ürünlerin kullanılacağını aktardı. İstanbul Valiliği ile de istişare edildiği belirtilen kararın; İstanbul'daki düğün salonlarında yaklaşık yüzde 90 oranında, ülke çapında ise toplamda 22 şehirde uygulanmaya başlandığı bilgisi edinildi.

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen düğün salonu faciasında 115 kişi yaşamını yitirmişti

"OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTIK"

İSTDO Başkanı Sönmez, "Biliyorsunuz bundan bir zaman önce Irak'ta yaşanan hazin bir olay oldu. Mekan içerisinde kullanılan konfeti ve volkanlardan dolayı mekanda bir yangın oluştu; bu neticede Allah kimseye göstermesin yüksek miktarda can kaybı oldu. Bunun hemen akabinde biz oda yönetimi olarak olağanüstü bir toplantı gündeme getirdik. Toplantı neticesinde oda yönetimi olarak almış olduğumuz tavsiye kararlarında İstanbul içinde bir odamız, bir de federasyonumuz var. Federasyon anlamında da Türkiye çapında 22-23 ili kapsayacak şekilde, düğün salonlarında kapalı alanlarda kullanılan volkan ve kınalarda kullanılan köpüklerin kullanılmaması yönünde tavsiye kararı almış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN OLMAZSA OLMAZDI"

Sönmez, "Burada önemli olan şeylerden biri can güvenliği konusuydu. Hem misafirlerimizin, hem çalışan personelin can güvenliği açısından olmazsa olmazdı. Valiliklerimizle yaptığımız yazışmalardan da olumlu sonuçlar dönüyor. Kararın misafirlerimiz açısından izdüşümü şu oldu, biz o yasaklamış olduğumuz ürünlerin muadilleriyle, canlı mum yerine elektronik mumlarla, volkan yerine de sis makineleriyle aynı görsel şovları oluşturuyoruz. Gelin ve damadımız için, keza misafirlerimiz için görsel şovları aynı şekilde yine yapıyoruz. İstanbul genelinde ve Türkiye çapında şu anda uygulanabilirlik oranı yüzde 85-90 oranında." ifadelerini kullandı.

"BAŞINDAN BERİ KARŞIYDIK"

Düğün salonu işletmecisi Hüseyin Koç, "Kapalı salon ve iç mekanda kullanılan hava fişeklere bizler başından beri karşıydık, bu kararın çıkmasını destekliyoruz. Müşteriler, bazen yakmak istiyor biz karşı çıkıyor kararı gösteriyoruz. Zorluk çıkaranlar oluyor ama artık yaktırmıyoruz. Genelde, Irak'ta yaşanan olayı gösteriyoruz, gazete kupürleri ve haberlerden. Çok faydalı ve uygulanmalı, bütün saloncu arkadaşlarımız örnek alarak uygulamalı. Bu şovlar zaten iç mekana uygun malzemelerle, ışıklarla da yapılabilir ama yapılmasa da daha iyi olur." dedi.