Düğün Çorbası Tarifi: Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbasının malzemeleri nelerdir?

Düğün çorbası nasıl yapılır? Geleneksel Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından biri olan düğün çorbası, özellikle davet sofralarında ve özel günlerde tercih edilen besleyici bir çorbadır. Yoğurtlu terbiyesi ve yumuşacık et dokusuyla lokanta usulü düğün çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve püf noktaları haberimizde yer alıyor. Peki, Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbasının malzemeleri nelerdir?

DÜĞÜN ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Ana Malzemeler:

250 gram kuzu gerdan (isteğe göre tavuk veya dana eti)

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Terbiyesi İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1. Etin Haşlanması:

Kuzu gerdanı tencereye alın, üzerine 6 su bardağı su ekleyerek orta ateşte haşlayın.

Haşlanan eti süzgeçten geçirerek suyunu ayrı bir kaba alın.

Etleri küçük parçalara ayırın ve kemiklerinden ayırın.

2. Un Kavurma Aşaması:

Başka bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritip, 2 yemek kaşığı unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Unun rengi hafif dönünce, kenara aldığınız et suyunu yavaşça ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

3. Terbiyenin Hazırlanması:

Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu çırpın.

Kaynayan çorbadan birkaç kepçe alıp terbiyeye ekleyerek karıştırın (kesilmemesi için ılıtma işlemi yapılır).

Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyin ve sürekli karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.

4. Son Dokunuş ve Servis:

Haşlanmış etleri çorbaya ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Küçük bir tavada tereyağını eritip, kırmızı toz biberi ekleyerek üzerine gezdirin.

Sıcak servis yapın.