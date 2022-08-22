Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak gösterilen tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Dugin kimdir? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin Türkiye ilişkisi merak edildi.

Dugin kimdir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak gösterilen tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Dugin kimdir? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin Türkiye ilişkisi merak edildi. İşte detaylar...

DUGİN KİMDİR?

Aleksandr Gelyeviç Dugin 7 Ocak 1962, Moskova, Sovyetler Birliği doğumlu, Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanıdır.

Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanına Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır. Nasyonal Bolşevik Parti, Nasyonal Bolşevik Cephesi ve Avrasya Partisi'nin kurucusudur. Jeopolitiğin Temelleri (1997) ve Dördüncü Siyaset Teorisi (2009) gibi 30 kadar kitabın yazarıdır. Putin'in baş stratejisti olarak görünen Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dair görüşler vardır. Kızı Daria Dugina 21 Ağustos 2022 tarihinde öldürüldü.

DUGİN'İN SÖZLERİ