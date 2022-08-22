Dugin kimdir? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin Türkiye ilişkisi!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak gösterilen tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Dugin kimdir? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin Türkiye ilişkisi merak edildi.
Dugin kimdir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak gösterilen tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Dugin kimdir? Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin Türkiye ilişkisi merak edildi. İşte detaylar...
DUGİN KİMDİR?
Aleksandr Gelyeviç Dugin 7 Ocak 1962, Moskova, Sovyetler Birliği doğumlu, Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanıdır.
Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanına Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır. Nasyonal Bolşevik Parti, Nasyonal Bolşevik Cephesi ve Avrasya Partisi'nin kurucusudur. Jeopolitiğin Temelleri (1997) ve Dördüncü Siyaset Teorisi (2009) gibi 30 kadar kitabın yazarıdır. Putin'in baş stratejisti olarak görünen Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dair görüşler vardır. Kızı Daria Dugina 21 Ağustos 2022 tarihinde öldürüldü.
DUGİN'İN SÖZLERİ
- Avrasya İmparatorluğu, bağımsız Avrasya ülkelerinin özgür iradesiyle çok-kutuplu dünyanın bir kutbunu oluşturacak bir birlik gibi düşünülebilir. Çarist de değil, komünist de değil. Orijinal Avrasyacı felsefeye sahip, tamamen yeni bir proje.
- Benim açımdan Rusya'nın da Türkiye'nin de kaderi ve yolu aynı. Biz ortaklık yapmaya, ittifak yapmaya mahkumuz.
- Ergenekon davasında tutuklanan kişiler, Türkiye'deki ABD karşıtı lobinin temsilcileri. Bu kişiler Türkiye'nin ABD yanlısı politikaları terk ederek, Rusya ile yakınlaşmasını istiyordu. Burada suç unsuru NATO karşıtı olmak. İşte bu yüzden harekete geçen NATO yanlısı güçler, tıpkı diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi aktif kişileri toplumdan uzaklaştırmak istiyor.
- Kesinlikle Rusya, Türkiye ve İran arasında bir stratejik ittifaka tam destek veriyorum. Bu, üç ülke için de en iyi çözüm.
- Protestan ruhu sadece püritenlerde, baptistlerde, quakerlarda, mormonlarda değil, hem Amerikan Krişnalarında, hem Moon tarikatında, hem Amerikalı cizvitlerde ve hem de dinsiz Amerikalı tüccarda bile kolaylıkla gözlemlenebilir. Tüm bunlar farklı düzeylerde Protestan ideoloji ile içli dışlıdır.
- Rusya için en değerli olan, şüphesiz olarak, Ortodoksluktur ve özellikle Ortodoksluğun en değerli, en önemli ve en saf kısmı olan Eski Ortodoksluktur. Avrasyacılık interneti, Avrasyacılık tv'si, Avrasyacılık medya sisteminin geliştirilmesi görevimizdir. Daha cesur bir şekilde biz "Avrasya bilimi", "Avrasya kültürü" ve başka benzeri terimleri kullanmalıyız. Avrasyacılar, birbirini parti rozetine veya parti parolasına göre değil, gözlerin ışıltısına, gönüllerden gelen iç ışığına, açık akıla ve sert iradeye göre tanımlıdır. Postmodern bugün geliştiği istikamete gelişmeğe devam edecekse, demek ki, karşımıza insanlar değil, kiborglar, klon-mutantlar, atlantist golemler, yecüc ve mecüc taifeleri çıkacağı saat gayet yakındır.
- Ve büyük ihtimal, o saatte Avrasyacı olmak ile insan olmak aynı şey olacaktır.
- Türkiye'nin tamamen ABD'nin rotasına girdiğini gösteren gelişmeler var. Bunlardan biri, Ergenekon ve Balyoz davaları. Burada tutuklanan ve sindirilen askerler, siyasetçiler ve aydınların hemen hepsi, ABD'ye mesafeli olan ve Türkiye'nin Rusya ve diğer Avrasya ülkeleriyle yakınlaşmasını savunan kişiler. Türkiye'deki Ergenekon ve Balyoz davaları aracılığıyla yürütülen süreç, Moskova'da, ABD tarafından planlanan ve Rusya'yı da hedef alan bir süreç olarak görülüyor ve Kremlin'de tedirginlik yaratıyor.