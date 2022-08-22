Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak gösterilen tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir? Dugin'in kızı neden öldürüldü?

Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak gösterilen tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Dugin'in kızı Darya Dugina kimdir? Dugin'in kızı neden öldürüldü? İşte detaylar...

DARYA DUGİNA KİMDİR?

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu. Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu. Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

DUGİN'İN KIZI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı. Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasının aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.

DUGİN'İN KIZINI KİM ÖLDÜRDÜ?

Öte yandan Dugin'in kızının ölümüne neden olan bombalı saldırıyı Rusya'da faaliyet gösteren Ulusal Cumhuriyet Ordusu (Natsionalnaya Respublikanskaya Armiya) üslendi. Örgüt manifestosunda savaş destekçilerine ve Putin'e savaş açtıklarını ilan etti.

ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor. Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti. Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.