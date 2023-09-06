6 Eylül MasterChef yeni bölümde Adana Kebap düellosu yaşanıyor. Sefa - Dilara / Ayaz – Sergen / Alican – Tanya ve Kıvanç Kerem gibi güçlü düello eşleşmeleri ile izleyiciler heyecanlı anlar yaşıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Masterchef izleyicileri bu akşam lezzetli ve heyecanlı bir çekişmeye şahit oluyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım en iyi Adana Kebab'ı yapmak için yarışıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF 6 EYLÜL ADANA KEBAP DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. İşte eşleşmeler:

Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize

Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra

Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç

Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen

Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros

Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya





Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa

Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış

Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze

Genel sonuç:

Mavi Takım : 4

: 4 Kırmızı Takım : 5

Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.