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Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

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6 Eylül MasterChef yeni bölümde Adana Kebap düellosu yaşanıyor. Sefa - Dilara / Ayaz – Sergen / Alican – Tanya ve Kıvanç Kerem gibi güçlü düello eşleşmeleri ile izleyiciler heyecanlı anlar yaşıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Masterchef izleyicileri bu akşam lezzetli ve heyecanlı bir çekişmeye şahit oluyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım en iyi Adana Kebab'ı yapmak için yarışıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF 6 EYLÜL ADANA KEBAP DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. İşte eşleşmeler:

Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Genel sonuç:

  • Mavi Takım : 4
  • Kırmızı Takım : 5

Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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