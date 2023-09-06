Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?
6 Eylül MasterChef yeni bölümde Adana Kebap düellosu yaşanıyor. Sefa - Dilara / Ayaz – Sergen / Alican – Tanya ve Kıvanç Kerem gibi güçlü düello eşleşmeleri ile izleyiciler heyecanlı anlar yaşıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?
Masterchef izleyicileri bu akşam lezzetli ve heyecanlı bir çekişmeye şahit oluyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım en iyi Adana Kebab'ı yapmak için yarışıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 6 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?
MASTERCHEF 6 EYLÜL ADANA KEBAP DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. İşte eşleşmeler:
Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize
Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra
Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç
Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen
Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros
Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya
Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa
Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış
Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze
Genel sonuç:
- Mavi Takım : 4
- Kırmızı Takım : 5
Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.