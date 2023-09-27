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Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

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27 Eylül MasterChef yeni bölümde Adana Kebap düellosu yaşanıyor. Birbirinde güçlü düello eşleşmeleri ile izleyiciler heyecanlı anlar yaşıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Soslu Tavuk Düellosunu kim kazandı?

Masterchef izleyicileri bu akşam lezzetli ve heyecanlı bir çekişmeye şahit oluyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım en iyi Soslu Tavukyapmak için yarışıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Soslu TavukDüellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF 27 Eylül SOSLU TAVUKDÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

DÜelleo devam ediyor henüz kazananlar belli olmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Eşleşmeler:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Batuhan / Barış:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Hasan /Sergen:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Cemre / Azize: Kazanan Azize

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Eren/ Metin:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Tolga / Ayaz:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Esra / Alican:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Kerem / Tanya:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Dilara / Tahsin:

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Kıvanç/ Barbaros: Kazanan Barbaros

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Uğur/Eda: Kazanan Uğur

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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