27 Eylül MasterChef yeni bölümde Adana Kebap düellosu yaşanıyor. Birbirinde güçlü düello eşleşmeleri ile izleyiciler heyecanlı anlar yaşıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Soslu Tavuk Düellosunu kim kazandı?

Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Adana Kebap Düellosunu kim kazandı?

Masterchef izleyicileri bu akşam lezzetli ve heyecanlı bir çekişmeye şahit oluyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım en iyi Soslu Tavukyapmak için yarışıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 27 Eylül Soslu TavukDüellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF 27 Eylül SOSLU TAVUKDÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

DÜelleo devam ediyor henüz kazananlar belli olmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Eşleşmeler:

Batuhan / Barış:

Hasan /Sergen:

Cemre / Azize: Kazanan Azize

Eren/ Metin:

Tolga / Ayaz:

Esra / Alican:

Kerem / Tanya:

Dilara / Tahsin:

Kıvanç/ Barbaros: Kazanan Barbaros

Uğur/Eda: Kazanan Uğur