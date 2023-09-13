Masterchef izleyicileri bu akşam lezzetli ve heyecanlı bir çekişmeye şahit oluyor. Mavi Takım ve Kırmızı takım en iyi Künefeyi yapmak için yarışıyor. Peki, Düelloyu kim kazandı? MasterChef 13 Eylül Künefe Düellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF 13 EYLÜL KÜNEFE DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. İşte eşleşmeler:

Dilara/ Azize:

Tahsin / Kerem:

BarışKıvanç:

Tanya / Eda :

Hasan / Sefa :

Ayaz / Alican:

Gamze / Esra: