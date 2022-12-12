Vatandaşların beklediği Dudullu Bostancı metrosu hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Dudullu Bostancı metrosu ne zaman açılacak? Dudullu Bostancı metrosu açıldı mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Dudullu Bostancı metrosunun ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ulaşımı kolaylaştıracak olan Dudullu Bostancı metrosu ne zaman açılacak? Dudullu Bostancı metrosu açıldı mı? İşte merak edilenler....

DUDULLU BOSTANCI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Dudullu Bostancı metrosunun 2022 yılının sonunda açılacağı duyuruldu. Henüz tam tarih belli değil.