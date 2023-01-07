Anadolu Yakası'ndaki en önemli metro hatlarından birisi olan Dudullu - Bostancı metro hattı açıldı mı? Sorusu, metro hattının aktif olup, olmadığını merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Dudullu - Bostancı metro hattı açıldı mı? Dudullu - Bostancı metrosu açık mı?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Dudullu – Bostancı metro hattı arasında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak olan projenin durumu merak ediliyor. Bu nedenle Dudullu - Bostancı metro hattı açıldı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Dudullu - Bostancı metro hattı açıldı mı? Dudullu - Bostancı metrosu açık mı?

DUDULLU - BOSTANCI METRO HATTI AÇILDI MI?

Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de gerçekleşti. Buna göre Bostancı-Dudullu Metro Hattı vatandaşlara hizmet vermeye başladı. M8 kodu ile hizmet verecek olan hattın İlk seferi 06:00'da başlayacak ve son sefer 00:00'da yapılacak. Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat çalışacak. Sefer aralığı ise 4 dakika olarak yapılacak. Seferlerin toplam süresi 21 dakikadır.