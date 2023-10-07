Düden Şelalesi'ne Sonbaharda Yoğun Ziyaret

Antalya'nın Lara bölgesindeki Düden Şelalesi, sonbahar olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şelalede fotoğraf çeken turistlerin yanı sıra, tehlike oluşturan turist çift ve balık tutan bir kişi de dikkat çekti.

Antalya'nın Lara bölgesindeki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ne, sonbahar olmasına rağmen yerli yabancı ziyaretçiler akın etti. Güvenlik çitini aşıp şelalenin döküldüğü kısma inen turist çift ve balık tutan şahıs tehlike oluşturdu.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi'ni, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kente gelenlerin uğrak noktalarından olan şelalede, mevsimin sonbahar olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti. Çağlayarak denize dökülen şelalenin fotoğrafını çekmek için sıraya giren turistler bol bol öz çekim yaptı ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bölgede fotoğrafçılık yapan esnaf ise turistlerin papağanlarla fotoğraflarını çekip, manzaranın daha ilginç bir hale gelmesini sağlıyor.

Çitleri aştılar

Turist çift ise tehlike ve yasak olmasına rağmen çitleri aşıp, şelalenin döküldüğü alt kısma indi. Şelalenin denizle buluştuğu yerde ise bir amatör balıkçının üzerine gelen suya rağmen avlanmaya devam ettiği görüldü. Şelalenin manzarası ve görmeye gelen turistler dron ile de görüntülendi.

"Çok beğendik"

İzmir'den düğün için yakının yanına geldiklerini ifade eden Saliha Güldoğan, "İki günlüğüne geldik ama Antalya çok sıcak. Manzaramız çok güzel, Düden Şelalesi'ni ilk kez görüyorum. Beğendim" dedi.

Ceylin Güldoğan, Antalya'yı çok beğendiğini şelalenin manzarasını çok sevdiğini söyledi.

"Ferah ve doğal güzelliği var"

Antalya'da hava sıcaklığının halen yüksek olduğunu ve denize girilebildiğini dile getiren Hanife Yıldırım, "Düden Şelalesi de mükemmel, hava sıcaklığın halen 30 derecelerde. İç bölgelerde bunu bilmem zor. Yılda iki üç kez geliyoruz buraya. Yazın kalabalık ama sezon sonu olmasına rağmen misafir var. Ferah ve doğallık güzelliği var insanları cezbediyor" dedi. - ANTALYA