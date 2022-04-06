Dudak kanaması orucu bozar mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mübarek üç aylar ve Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de Dudak kanaması orucu bozar mı? Oruç tutacak vatandaşlar tarafından Dudak kanaması orucu bozar mı?merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Dudak kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken dudak kanarsa oruç bozulur mu? fetvası!

DUDAK KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıt verdiği sorular arasında diş eti kanaması orucu bozar mı? yer alıyor. Cevapta;

"Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173)." ifadelerine yer verilmekte. Buna göre, dudak kanaması da baz alınabilir. Kan miktarı az olduğunda ve kan bilerek yutulmadığında oruç bozulmaz.

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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