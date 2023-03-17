Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın başında yaşanan pozisyon gündemi salladı. Peki, Dubois pozisyonu kırmızı kart mı?

Konyaspor- Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un, Dubois'e yaptığı müdahalede Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi. Ancak Hakem Zorbay Küçük'ün çıkardığı kartın rengi sarı oldu. Yaşananların ardından sosyal medya karıştı. Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?

DUBOİS POZİSYONU KIRMIZI KART MI?