Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın başında yaşanan pozisyon gündemi salladı. Peki, Dubois pozisyonu kırmızı kart mı?
Konyaspor- Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un, Dubois'e yaptığı müdahalede Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi. Ancak Hakem Zorbay Küçük'ün çıkardığı kartın rengi sarı oldu. Yaşananların ardından sosyal medya karıştı. Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?
DUBOİS POZİSYONU KIRMIZI KART MI?
15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubouis, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi.
SARI KART ÇIKTI
Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyonun ardından Ahmet'e sarı kart çıkardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar karara sosyal medyadan isyan etti.
YORUMCULARDAN TEPKİ
Galatasaray'a yakın yorumcular, hakem Zorbay Küçük için sert paylaşımlar yaptı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonun net kırmızı kart olduğunu ifade etti.