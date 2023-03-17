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Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?

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Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın başında yaşanan pozisyon gündemi salladı. Peki, Dubois pozisyonu kırmızı kart mı?

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Konyaspor- Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un, Dubois'e yaptığı müdahalede Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi. Ancak Hakem Zorbay Küçük'ün çıkardığı kartın rengi sarı oldu. Yaşananların ardından sosyal medya karıştı. Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?

DUBOİS POZİSYONU KIRMIZI KART MI?

15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubouis, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi.

SARI KART ÇIKTI

Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyonun ardından Ahmet'e sarı kart çıkardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar karara sosyal medyadan isyan etti.

Dubois pozisyonu kırmızı kart mı? Konyaspor Galatasaray mçındaki pozisyon kırmızı mı, sarı mı?beiNSports

YORUMCULARDAN TEPKİ

Galatasaray'a yakın yorumcular, hakem Zorbay Küçük için sert paylaşımlar yaptı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonun net kırmızı kart olduğunu ifade etti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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