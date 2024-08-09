Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü?

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek. Dubois geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü?

GALATASARAY MAÇI BUGÜN MÜ?

Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Süper Lig'deki Galatasaray Hatayspor maçı bugün (9 Ağustos) saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından CANLI olarak yayınlanacak.

DUBOİS GERİ Mİ GELDİ?

Dubois Başakşehir'den Galatasaray'a geri döndü ve Hatayspor maçında ilk 11'de yer.