Dublin ve Beijing Arasındaki Direkt Uçuş Rotası Yeniden Açıldı

Dublin ve Beijing arasındaki aktarmasız uçuş rotası, üç yıldan fazla bir süre askıya alındıktan sonra Salı günü Dublin'de yeniden açıldı. Bu uçuş rotası İrlanda'yı Çin'e doğrudan bağlayan tek uçuş rotası.

Dublin ve Beijing arasındaki aktarmasız uçuş rotası, üç yıldan fazla bir süre askıya alındıktan sonra Salı günü Dublin'de yeniden açıldı. Bu uçuş rotası İrlanda'yı Çin'e doğrudan bağlayan tek uçuş rotası.

Çin'in Hainan Havayolları tarafından işletilen rotada, her hafta Salı ve Cumartesi günleri Dublin Havalimanı'ndan kalkan iki dönüş uçuşu yapılıyor.

SES 1 (İngilizce): EOİN MCGLOUGHLİN, Dublin Havalimanı Havacılık İş Geliştirme Başkan Yardımcısı:

"Dört yıl aradan sonra Çin'le tekrar doğrudan bağlantı kurmak gerçekten harika. İrlanda ve Çin arasındaki sınırları ve ekonomileri açıyoruz. Önümüzdeki yaz boyunca 293 koltuk kapasiteli Airbus A330-300 ile haftada iki uçuş gerçekleştirilecek ve bu da insanların Çin'i ve İrlanda'yı ziyaret etmeleri için gerçekten büyük bir fırsat."

SES 2 (İngilizce): SADHBH DEE, Çin'in Shanghai Üniversitesi'nde okuyan İrlandalı öğrenci:

"Bu direkt uçuşu seçtim, çünkü öğretmenlerim tarafından bana en çok tavsiye edilen uçuş buydu. Ayrıca 17 saatlik bir uçuş yerine sadece 12 saatlik bir uçuş yapıyorum."

SES 3 (Çince): CHENG Sİ, Çinli yolcu:

"Hainan Havayolları'nı seçtim, çünkü doğrudan uçuş çok fazla zaman kazanmama yardımcı oluyor, bu da çok uygun."

Hainan Havayolları tarafından ilk olarak Haziran 2018'de başlatılan Dublin-Beijing direkt uçuş rotası Ekim 2019'da askıya alınmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dublin'den bildiriyor. (XHTV)