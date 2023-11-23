Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezinde gerçekleştirilen bir bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Saldırganın bir göçmen olduğu iddia edilirken; İrlanda güvenlik birimleri olayı "terör" olarak değil, bağımsız bir şiddet olayı olarak niteledi. Dublin'de kısa süre içinde sokaklara dökülen halk araçları ateşe verdi, güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki meydanda, bir okulun önünde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Bir kız çocuğunun durumunun ağır, diğer iki çocuğun durumunun ise daha hafif olduğu öğrenildi.

"TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELENDİRİLMEDİ

Bir göçmen olduğu iddia edilen saldırıyı gerçekleştiren kişinin motivasyonunun belli olmadığını söyleyen İrlanda polisi, olayı bir terör olayı olarak nitelendirmedi. Bunun yerine açıklamada okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.

SOKAKLAR KARIŞTI

Gelişmelerin ardından Dublin'de çok sayıda kişi sokaklara çıktı. Araçları ve bazı dükkanları ateşe veren öfkeli kalabalık, polis güçleriyle de arbede yaşadı. Yürüyüş yapan protestocular, "İrlandalı hayatı önemli" sloganları attı.

TRAMVAYI ATEŞE VERDİLER

Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutunan grup, bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı.

ADALET BAKANI: BU AKŞAMKİ SAHNELERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı. McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi.

Dublin sokaklarından görüntüler: