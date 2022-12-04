Dubai vize istiyor mu? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

21. yüzyıldaki gelişimiyle dikkat çeken Dubai, adını dünyanın en lüks şehirleri arasına sokmayı başardı. Görkemli mimarisi ile sıcak çöllerini birleştiren Dubai dünyanın her yerine ününü yaydı. Milyonlarca turistin uğrak noktası olan Dubai nasıl bir yer? Dubai vize istiyor mu? Dubaiye gitmek için en uygun zaman ne zaman? Dubai ülke mi? Dubai'ye Türkiye arasında saat farkı nedir? Dubai vize için gerekli evraklar neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Arap Yarımadası'nda bulunan ülkeler yer altı zenginliklerinden dolayı çok ciddi bir ekonomik büyüme gösterdi. Bu ekonomik büyümenin getirdiği kazançla şehirlerinde ciddi yatırımlar yapan ülkeler, özellikle son 10 yılda inşa ettikleri devasa yapılar ile tüm dikkatleri üzerlerinde topladılar. Bu ülkelerden biriside 2022 Dünya Kupası ev sahibi Katar olurken Ülkenin en prestijli ,en gelişmiş şehir Dubai oldu. Milyonlarca kişi Dubaiülkeolup olmadığını, Vize isteyip istemediğini merak ediyor. Peki, Dubai ülke mi? Dubai nasıl bir yer? Dubai'ye Türkiye arasında saat farkı nedir? Dubai vize için gerekli evraklar neler? Dubai vize istiyor mu? Detaylar haberimizde....

DUBAİ ÜLKE Mİ?

Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten bir tanesidir. Emirliğin kapladığı alan ve yönetim biçimine Dubai Emirliği adı verilir. Bu nedenle Dubai kenti ise bir ülke değil şehirdir.

DUBAİ NASIL BİR YER?

Son yılların en popüler yerlerinden bir tanesi Dubai, Arap Yarımadası'nın Basra Körfezi kıyılarında bulunmaktadır. Komşuları arasında Katar, Umman, İran ve Suudi Arabistan'dır. Dubai nüfusu çok kozmopolit bir yapıya sahiptir ve Dubai hakkında bazı bilgiler şu şekilde özetlenebilir;

Yerel insanlarla tanışmak çok zor: Dubai'de bölge insanıyla tanışıp sohbet etme ihtimali oldukça düşüktür. Dubai'de nüfusunun çoğunu burada yaşamak isteyen insanlar ve dışarıdan gelen kişiler oluşturmaktadır. Nüfusun çoğunluk olarak dağılımı ise Hint, Bangladeş, Pakistan, Asya ve Batılı vatandaşlar tarafından oluşturulmaktadır.

Gökdelenler uzun değil: Son sayımlara göre Dubai'de bulunan gökdelen sayısı 1344'tür. Hong Kong (6606) ve New York (6180) ile kıyaslanacak olursa küçük bir şehir olarak göze çarpmaktadır. Şehirin sahip olduğu ve dünyanın en yüksek kulesi 828 metreyle Burj Khalifa'dır. 2006 yılında dünyada bulunan vinçlerin dörtte biri ülkede çalışıyordu fakat 2008 mali krizinden sonra inşaat oranları oldukça yavaşladı.

En lüks polis arabalarına sahip: Dubai polis teşkilatının polis arabaları suçlulara ayak uydurmak için McLaren, Bugatti Veyron, Lamborghini, Ferrari ve Bentley gibi lüks markalardanoluşan araç portföylerinden oluşmaktadır.

Abu Dabi yardımı: Dünyanın en büyük gökdeleniz Burj Khalifa kriz dolayısıyla tamamlanamamıştı. Tamamlanmadan önce adı Burj Dubai olan gökdelen Şeyh Halife'nin yaptığı 6.13 milyar sterlinlik yardım sonucunda 2010'da binanın yapımı tamamlandı ve adı sonradan Burj Khalifa olarak değiştirildi.

Yerliler zengin fakat unutkan: Bir yolcu kabininde parasını unutan ve kendisine iade edilen bir yerli 35 bin Euro tutarındaki parayı nakit olarak bıraktı. 2016 yılının ilk 4 ayında havalimanında unutulan eşyaların değeri yaklaşık 9 bin sterlin değerindeydi.

Erkek sayısı fazla: Dubai nüfusunun yaklaşık olarak %70'ini erkekler oluşturmaktadır. İnci dalışı: Dubai turizm önce ekonomisinin büyük çoğunluğu petrole dayanıyordu. Petrolden önce Dubai'nin ekonomisi ise balık tutma, çiftçilik ve inci dalışına dayanmaktaydı.

Altın veren ATM: Dubai alışveriş merkezinde bulunan altın atmsi 2,5 gramlık 24 ayar altın madeni paradan başlayarak altın bara kadar her şeyi almanıza sağlamaktadır.

DUBAİ İLE TÜRKİYE ARASINDA SAAT FARKI NEDİR?

Dubai veya Dubai Emirliği olarak nitelendirilen bölge Türkiye'nin konumundan yaklaşık bir saat ilerdedir. Örneğin Türkiye'de saat 13:00'ı gösterirken, Dubai'de saat 14:00'ı göstermektedir.

DUBAİ'NİN PARA BİRİMİ NEDİR?

Resmi Dubai parası Emirlik Dirhemi olarak geçer. Bu para birimi Amerikan Doları endeksli olduğu için dolar karşısında sabit kura sahiptir. Ülkede 1 Amerikan Doları, 3,67 Emirlik Dirhemi'ne karşılık gelir. Dubai birçok turist ağırladığı için mekanlarda dolar ile harcama yapabiliyorsunuz.

DUBAİ İÇİN VİZE GEREKLİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus pasaportuna (bordo) sahip olan kişilerin Dubai seyahatleri öncesinde vize almaları gereklidir. Dubai vize ücreti; BAE'ye giriş çıkış sayısı ve vizenin süresine göre değişmektedir. 30 gün konaklamak isteyen bir kişi 125 dolar vererek Dubai vizesi alabilmektedir.

DUBAİ'DE NEREDE DENİZE GİRİLİR?

Basra Körfezi kıyısına konumlanmış olan Dubai'de çöl sıcaklarından bunalınca girebileceğiniz birçok plaj bulunur. Su sporları için de uygun olan plajlardan birkaçı şu şekildedir:

Kite Beach

Al Mamzar Park

Marina Beach

DUBAİ'DE EN YÜKSEK BİNA HANGİSİDİR?

Devasa yapılarla kaplı olan Dubai'de bulunan Burj Khalifa, dünyada eşi olmayan bir bina. Yüksekliği tam olarak 829,8 metre olan bu bina aynı zamanda 164 katıyla en fazla kata sahip yapı. İçerisinde 64 km/saatlik hıza ulaşabilen asansör bulunduran Burj Khalifa'nın 148. katında bulunan seyir terasından neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamını görebiliyorsunuz.

DUBAİ'YE GİTMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN NE ZAMAN?

Yağışların yıl boyunca nadir görüldüğü şehir her zaman güneşlidir. Ortalama olarak beş gün yağmur yağan Dubai'ye gitmek için en uygun zaman Kasım ve Mayıs ayları arasındaki dönemdir. Yaz aylarında aşırı sıcak olan bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık 52 derecedir. Havanın nem oranı oldukça yüksektir.

DUBAİ'DE GECE HAYATI NASIL?

21 yaş altına içki satışının yasak olduğu Dubai'de turistler genellikle kaldıkları otelde bulunan eğlence merkezlerini tercih ediyor. Bu eğlence merkezleri saat 3'ü gördüğünde genellikle kapanır.

DUBAİ VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Gerekli evraklar tercih edilen vize çeşidine göre değişkenlik gösterirken kısa süreli vize almak için gereken evraklar şu şekildedir;

Renkli taranmış pasaport

Renkli taranmış biyometrik fotoğraf

Vize işlemleri için yapılan banka ödeme dekont

DUBAİYE GİTMEDEN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER