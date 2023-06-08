21. yüzyıldaki gelişimiyle dikkat çeken Dubai, milyonlarca turistin uğrak noktasıdır. Peki, Dubai vize istiyor mu? Dubai vize var mı? Dubai vize ücreti nedir? Dubai vize başvurusu, nasıl alınır? Dubai vize şartları! İşte konu hakkında tüm merak edilenler…

Maliyeti 33 milyar dolar! Dünyanın en büyük havalimanı Dubai'de inşa edilecek

Arap Yarımadası'nda bulunan ülkeler yer altı zenginliklerinden dolayı çok ciddi bir ekonomik büyüme gösterdi. Bu ekonomik büyümenin getirdiği kazanç ile şehirlerinde ciddi yatırımlar yapan ülkeler, özellikle son 10 yılda inşa ettikleri devasa yapılar ile tüm dikkatleri üzerlerinde topladılar. Bu ülkelerden biri de 2022 Dünya Kupası ev sahibi Katar olurken Ülkenin en prestijli ,en gelişmiş şehir Dubai oldu. Milyonlarca kişi Dubai ülke olup olmadığını, Vize isteyip istemediğini merak ediyor.21. yüzyıldaki gelişimiyle dikkat çeken Dubai, milyonlarca turistin uğrak noktasıdır. Peki, Dubai vize istiyor mu? Dubai vize var mı? Dubai vize ücreti nedir? Dubai vize başvurusu, nasıl alınır? Dubai vize şartları! İşte konu hakkında tüm merak edilenler…

DUBAİ VİZE İSTİYOR MU?

Dubai'ye seyahat edecek kişiler, Umuma Mahsus pasaportlu vizeye tabidir. Vizeler Ankara'daki BAE Büyükelçiliğinden, İstanbul'daki BAE Başkonsolosluğundan veya iki ülke arasında seferleri bulunan havayolları tarafından temin edilebilmektedir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları vizeden muaftırlar (90 gün geçerli, 90 gün ikametli).

Dubai

DUBAİ VİZE VAR MI? VİZE ŞARTLARI!

Birçok insan yurtdışı seyahatleri planlarken, gidilecek ülkenin ziyaretçilerden istediği belirli koşulların farkında olmak önemlidir. Bu bağlamda, Dubai gibi dünya genelinde birçok ülkenin, yabancı ziyaretçilerden vize ve pasaport şartlarını yerine getirmelerini talep ettiği bilinmektedir. Türkiye'den Dubai'ye seyahat etmek için gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için genel pasaport sahipleri Dubai'ye giriş yapabilmek için vize almak zorundadırlar.

- Ancak, özel, hizmet veya diplomatik pasaport sahipleri Dubai'ye 90 günden kısa süreli seyahatlerinde vize almadan girebilirler.

- Transfer yolculuklarında vize gerekliliği bulunmamaktadır.

Bu şartlar, Dubai'ye seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize ve pasaport gerekliliklerini anlamaları için önemlidir. Seyahat etmeden önce ilgili kurum ve makamlarla iletişime geçmek ve güncel bilgilere ulaşmak da önemlidir.

Dubai

DUBAİ VİZE BAŞVURUSU NASIL ALINIR?

Vizeler Ankara'daki BAE Büyükelçiliğinden, İstanbul'daki BAE Başkonsolosluğundan veya iki ülke arasında seferleri bulunan havayolları tarafından temin edilebilmektedir.

Dubai