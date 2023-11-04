Dubai Havalimanı CEO'su: Çin'den gelen yolcu sayılarındaki artış havacılık sektörünü toparlayacak

KİGALİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'nın işletme ve geliştirmesinden sorumlu Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths, Çin'den gelen yolcu sayılarındaki büyük artışın, havacılık sektörünün toparlanmasına destek olacağını söyledi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de Çarşamba ile Cuma günleri arasında düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi sırasında Xinhua'ya konuşan Griffiths, "2023'ün ilk yarısı bizim için harika oldu. İlk yarıda pandemi öncesindeki rakamları aştık. Yıl sonuna kadar yaklaşık 87 milyon yolcuya hizmet vermeyi umuyoruz. Bu sayı, pandemi öncesi sayının yaklaşık 2 milyon altında" dedi.

"Sürdürülebilir Geleceğe Köprüler Kurmak" temasıyla düzenlenen ve Ruanda Kalkınma Kurulu'nun da ev sahipliği yaptığı zirvede sektör liderleri, uzmanlar ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek sektörün büyümesinin ve sektörün daha güvenli, daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişinin nasıl teşvik edileceğini ele aldı.

Griffiths, yolcu sayılarındaki artışın temel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentini ziyaret eden Çinli yolcuların sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'nın verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde Dubai'ye 11,1 milyon konaklamalı ziyaretçi geldi. 2023'ün ilk sekiz ayında Dubai'ye 392,000 turist gönderen Çin, kent için en büyük 7. kaynak pazarı konumunda bulunuyor.

Griffiths, Çin'den gelen ziyaretçilere yönelik yeni girişim ve teşvikler konusunda, "İşin güzel yanı, Dubai'de her zaman üzerinde çalışılan projeler olması. Çinli yolculara çekici gelecek şekilde daha geniş bir ilgi alanına hitap etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

CEO, Çinli turistleri çekmeye yönelik önlemler arasında "daha geniş yelpazede eğlence seçenekleri, gelişmiş konukseverlik, artan sahil kapasitesi ve havalimanı altyapısındaki iyileştirmelerin" yer aldığını kaydetti.

Griffiths, "Önümüzdeki on yıllık dönemde yaklaşık 120 milyon yolcuya hizmet verme beklentisiyle mevcut havalimanlarını genişletmeyi planlıyoruz ve bu artışın önemli bir kısmının Çin'den kaynaklanacağına inanıyoruz" diye ekledi.