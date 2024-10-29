Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır?

Dubai Cheesecake'in nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dubai Cheesecake'in yapılışı ve püf noktaları araştırılıyor. Bu tatlı, hafif dokusu ve zengin tatları ile geleneksel cheesecake tariflerine yeni bir soluk getiriyor. Peki, Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? İşte, Dubai Cheesecake tarifi!

DUBAI CHEESECAKE MALZEMELERİ

Tabanı için:

1/2 su bardağı ezilmiş bisküvi

1/3 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı şeker

Kreması için:

600 ml peynir kreması

100 ml ekşi krema

3/4 su bardağı fıstık ezmesi

1/4 su bardağı çift krema

1 su bardağı şeker

3 yumurta

3 çay kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı vanilya

Üst Katman için:

150 gr tel kadayıf

200 gr çikolatalı süt

50 gr beyaz çikolata

1/3 su bardağı krema

DUBAI CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Öncelikle bisküvi, eritilmiş tereyağı ve şekeri karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı cheesecake kalıbınıza yerleştirerek düzleştirin. Buzdolabında bir süre bekletin.

Peynir kremasını, ekşi kremayı, fıstık ezmesini ve çift kremayı bir kaba alın. Üzerine şeker, yumurtalar, mısır nişastası ve vanilyayı ekleyin. Mikserle karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız kremayı bisküvi tabanın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Piştikten sonra fırını kapatın ve cheesecake'in fırında soğumasını bekleyin.

Tel kadayıfı tereyağında hafifçe kavurun. Çikolatalı süt ve beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ekleyerek karıştırın. Soğuyan cheesecake'in üzerine kadayıfı yerleştirip, çikolata sosunu dökün.

Cheesecake'i buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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