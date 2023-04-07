DSP oyu kaç? DSP son seçimde yüzde kaç oy aldı?
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Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere odaklanırken, siyasi partilerin ittifak görüşmeleri de hız kazandı. Dün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarette bulunduğu Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne bugün de AK Parti heyeti gitti. Peki, DSP oyu kaç? DSP son seçimde yüzde kaç oy aldı?
AK Parti heyeti ile yapılan görüşmenin ardından Demokratik Sol Parti, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere katılmayacaklarını ifade ederek, "DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız inşallah" dedi. Gelişme sonrası DSP oyu kaç? DSP son seçimde yüzde kaç oy aldı merak edildi.
DSP OY ORANI KAÇ?
Demokratik Sol Parti, 14 Kasım 1985 tarihinde Bülent Ecevit liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DSP" şeklindedir. Simgesi ak güvercindir. Genel başkanı Önder Aksakal'dır.
Rahşan Ecevit'in kurucu genel başkanlığını yaptığı parti özellikle Bülent Ecevit ile 1990'lı yılların ikinci yarısıyla 2000'li yılların başında Türk siyasetinde etkili olmuştur.
7 Nisan 2023 tarihinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. DSP, genel seçimlere AK Parti listelerinden katılacak.
Seçim - Oy oranı
1987 Bülent Ecevit 2.044.576 %8,53
1991 2.624.301 %10,75
1995 4.118.025 %14,64
1999 6.919.670 %22,17
2002 383.609 %1,22
2011 Masum Türker 108.089 %0,25
2015 Haziran 86.585 %0,19
2015 Kasım 31.805 %0,07