Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere odaklanırken, siyasi partilerin ittifak görüşmeleri de hız kazandı. Dün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarette bulunduğu Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne bugün de AK Parti heyeti gitti. Peki, DSP oyu kaç? DSP son seçimde yüzde kaç oy aldı?

AK Parti heyeti ile yapılan görüşmenin ardından Demokratik Sol Parti, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere katılmayacaklarını ifade ederek, "DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız inşallah" dedi. Gelişme sonrası DSP oyu kaç? DSP son seçimde yüzde kaç oy aldı merak edildi.

DSP OY ORANI KAÇ?