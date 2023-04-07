DSP, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Bunun ardından vatandaşlar DSP ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, DSP hangi partidir, açılımı ne? DSP kurucusu kim, ne zaman kuruldu? DSP ne demek, açılımı nedir? DSP hangi tarihte kuruldu? DSP'nin oy oranı kaçtır? İşte detaylar...

Dün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarette bulunduğu Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne bugün de AK Parti heyeti gitti. DSP Ak Parti'ye katıldı mı merak ediliyor. Peki, DSP hangi partidir, açılımı ne? DSP (Demokratik Sol Parti) kurucusu kim, ne zaman kuruldu? DSP hangi partidir, açılımı ne? DSP (Demokratik Sol Parti) kurucusu kim, ne zaman kuruldu? DSP ne demek, açılımı nedir? DSP ne demektir? İşte ayrıntılar...

DSP AÇILIMI NE?

DSP kısaltmasının açılımı "Demokratik Sol Parti" demektir.

DSP HANGİ PARTİ?

Demokratik Sol Parti, 14 Kasım 1985 tarihinde Bülent Ecevit liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DSP" şeklindedir. Simgesi ak güvercindir. Genel başkanı Önder Aksakal'dır.

Rahşan Ecevit'in kurucu genel başkanlığını yaptığı parti özellikle Bülent Ecevit ile 1990'lı yılların ikinci yarısıyla 2000'li yılların başında Türk siyasetinde etkili olmuştur.

DSP PARTİ PROGRAMI NEDİR?

Demokratik Sol Parti Meclisi'nin 3 Ekim 2003 tarihli toplantısında günün koşullarına göre yenilenmek için ele alınan programın tam metni, 6 Ekim 2003 Pazartesi günü açıklanmıştır. Program; küreselleşme, kayıt dışı ekonomi, emek-sermaye ilişkisi, üretim, girişimcilik, işsizlik, kültür, bilgi toplumu, uzay teknolojisi, kamu yönetimi ve "yerel yönetim anlayışı", sendikalaşma ve "üniversitelere bakış açısı" gibi çok sayıda konuyu içermektedir.

DSP OY ORANI KAÇTIR?

Genel seçimlerde DSP'nin oy oranları seçim yıllarına göre şöyle: