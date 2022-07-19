DSP Genel başkanı kim? Önder Aksakal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Önder Aksakal hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, DSP Genel başkanı Önder Aksakal kimdir? Önder Aksakal kaç yaşında, nereli? Önder Aksakal hayatı ve biyografisi!

ÖNDER AKSAKAL KİMDİR?

1960 yılında Antalya'da doğdu.

İlk öğrenimini 4.sınıfa kadar Aydın/Karacasu Geyre Köyünde, 5.sınıfı Aydın Gazipaşa İlkokulunda, ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulunda, Lise öğrenimini Aydın Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı.

1976-1977 Öğretim yılında Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde Üniversite eğitimine başladı ve Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. 12 Eylül 1980 faşist Askeri darbesi sürecinde yargılandı, 5 yıl Cezaevinde kaldıktan ve 15 yıl siyasi yasaklılığının ardından 1999 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Aydın Milletvekilliği adaylığına başvurdu.

21, 22 ve 23. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Aydın'dan, 25. ve 26. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ise İstanbul 2. Bölge'denDSP adayı oldu.

2003 – 2004 yıllarında DSP Aydın İl Başkanı olarak görev yaptı.

25.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen 6.Olağan Büyük Kurultay'da Parti Meclisine seçildi. 7, 8 ve 9. Olağan Kurultaylarda bu görevini sürdürdü.

17.05.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay'da Masum TÜRKER'in Genel Başkan seçilmesinden sonra Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odalarından sorumlu olarak çalıştı.

06.06.2010 tarihinde yapılan 8. Olağan Kurultaydan sonra oluşturulan Başkanlık Kurulunda yeniden Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi ve Örgüt Kurulu Başkanlığına getirildi.

13.12.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultayda Demokratik Sol Partinin 6. Genel Başkanı olarak seçilen AKSAKAL, 27.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen DSP 10. Olağan Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

AKSAKAL, 15.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen DSP 11. Olağan Kurultayında güven tazeleyerek yeniden Genel Başkanlığa seçildi.