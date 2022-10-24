DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alınacak. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ personel alımı başvuru şartları neler 2022?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Devlet Su İşleri personel alım için başvuru şartları ve tarihleri merak kazandı. DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ personel alımı başvuru şartları neler 2022? İşte detaylar haberimizde...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alımı başvuruları başladı. KPSS şartı olmadan, en az İlkokul mezunu 157 işçi alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR'dan gerçekleştirilecek. Başvuru yapmaya hazırlanan adayların genel başvuru şartlarını taşımaları gerekirken, süre dolduktan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

DSİ İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımına başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. Buradan sisteme giriş yapan adaylar " İşyeri Unvanı" kısmına " DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak mevcut ilanları inceleyebilir. İŞKUR giriş işlemi e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.