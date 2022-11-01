DSİ İŞKUR üzerinden operatör, şoför, usta, kompresör operatörü gibi 17 farklı kadroya alım yapacak. Bu alımların ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, DSİ Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2022 DSİ personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak. DSİ işçi alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilirken adaylar tarafından sonuçlar merak ediliyor. Peki, DSİ Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2022 DSİ personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan ilanda DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar 07/11/2022 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarının İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ personel alımında KPSS şartı olmadan, en az İlkokul mezunu 157 işçi alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR'dan gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Operatör 17

Şoför (Ağır vasıta)

5 Bakımcı Yağcı

9 Ambar İşçisi

Usta 59

Akaryakıtçı 1

Sondaj işçisi 39

Kompresör Operatörü 19

Vinç operatörü 1

Laborant 1

Laborant Yardımcısı 2

Topoğraf 1

Hidrolog 2

Aşçı Aşçı Yardımcısı

Teknisyen 3 Bekçi 1