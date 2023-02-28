DSİ 1200 Sözlenmeli personel sonuçları için geri sayım başladı.7 Şubat tarihinde açıklanması beklenen 1200 personel alımı başvuru sonuçları ertelenip ertelenmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, DSİ 1200 sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman açıklanacak? DSİ 1200 Sözleşmeli personel alımı sonuçları ertelendi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DSİ personel alımı sonuçlarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. 7 Şubat tarihinde açıklanması beklenen 1200 personel alımı başvuru sonuçları ertelenip ertelenmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, DSİ 1200 sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman açıklanacak? DSİ 1200 Sözleşmeli personel alımı sonuçları ertelendi mi? DSİ hangi alanlıda personel alımı yapacak? DSİ kaç barajı var? Detaylar haberimizde...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet Su işleri 1200 Sözleşmeli personel alımı ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir. Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir". İfadelerine yer verildi. Buna göre DİS 1200 Sözleşmeli personel alımı sonuçları ileri bir tarihe ertelendi. Sonuçların ne zaman açıklanacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

DSİ HANGİ ALANLADAN PERSONEL ALIMI YAPACAK?

DSİ 1.200 personel alımı yapılacak meslekler ve kontenjanları açıklandı. 296 İnşaat mühendisi, 222 destek personeli, 221 büro personeli, 104 makine mühendisi, 89 harita mühendisi ve diğer birçok kadroya alım yapılacak.

DSİ KAÇ BARAJI VAR?

Türkiye'de işletmede 861 adet baraj bulunmaktadır. Türkiye'deki barajlardan Atatürk Barajı 817 km2, Keban Barajı 675 km2, Ilısu Barajı 313 km2, Karakaya Barajı 268 km2, Hirfanlı Barajı 263 km2 yüzey alanına sahiptir.