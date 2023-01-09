DSİ 1.273 yeni personel alımı ne zaman, şartları ne? DSİ personel alımı branş ve kadro dağlımı ne?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 1273 personel alımı yapacağını duyurusunun ardından vatandaşlar DSİ personel alımı ne zaman? DSİ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? DSİ personel alımı branş ve kadro dağlımı ne? Sorularının ynıttını araştırlıyor.İşte DSİ sözleşmeli personel alımına dair tüm merak edilenler...

Resmi Gazetede yayınlanan duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1273 işçi alımı yapacak. Peki, DSİ Personel alımı ne zaman? DSİ personel alımı başvuru şartları neler? DSİ personel alımı branş ve kadro dağlımı ne? Detaylar haberimizde...

DSİ SÖZLEMELİ 1273 PERSONEL ALII NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzeri sözleşmeli personel alımı yapacak. 1273 sözleşmeli personel alımının 2023 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı departmanlarında görevlendirmek üzeri 1273 sözleşmeli personel alacağını duyurusunu yayınladı. Buna göre DSİ başvuru şartları şu şekilde:

Türk Vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Askerlik durumu itibariyle;

Askerlikle ilgisi bulunmamak

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DSİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞLIMI NASIL?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli personel alımı kapsamında kontenjanlar henüz duyurulmadı. Merkez ve taşra teşkilatına yapılacak DSİ personel alımları için tahmini olarak alımların şu branşlarda olması bekleniyor:

Muhafaza Memuru,

Mühendis,

Veteriner Hekim,

Destek Personeli,

BüroPersoneli,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Bekçi,

Avukat,

Laborant,

Biyolog,

Pilot,

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