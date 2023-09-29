DS Automobiles, Paris'in ünlü restoranı Tour d'Argent'ın yeniden açılması sebebiyle özel bir ortaklık kurdu. Restoranın açılışı için özel olarak tasarlanmış bir DS 9 üretildi.

DS Automobiles, Tour d'Argent ile özel bir ortaklık kurdu

Ds Automobiles, Paris'in en ikonik restoranlarından Tour d'Argent'ın yeniden açılması sebebiyle özel bir ortaklığa daha imza attı.

Ds Automobiles'dan yapılan açıklamaya göre, 1582 yılında kurulan, Seine Nehri üzerinden Notre-Dame de Paris Katedrali'nin olağanüstü manzarasına sahip Tour d'Argent, bir yılı aşkın bir çalışmanın ardından kapılarını yeniden gastronomi tutkunlarının ziyaretine açtı.

Fransız gastronomi uzmanlığının dünyaca ünlü sembollerinden Tour d'Argent, birkaç yüzyıl boyunca dünyanın en ünlü simalarını ağırladı.

DS Automobiles, bu özel açılış için özel olarak tasarlanmış bir DS 9 üretti. Tour d'Argent, böylelikle en prestijli müşterilerine eşlik edecek bir DS 9'a da sahip oldu. Tour D'Argent imzası ve restoranın arması ile tasarlanan DS 9 Opera E-Tense 250'de, bir Paris yaşam tarzı deneyimi sunuyor.

Restoranın yaklaşık 300 bin şişelik efsanevi mahzeni de dünyanın en prestijlilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu eşsiz deneyim Fransız gastronomi tarihinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

İlk kez 1933 yılında Michelin Rehberi tarafından Üç Yıldız verilen Tour d'Argent, mimar Franklin Azzi liderliğinde bir yılı aşkın çalışmanın ardından yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Şef Yannick Franques, Tour d'Argent mutfak mirasından gelen ve restoranı böylesine ünlü kılan klasik tarifleri geliştirmenin yanı sıra yeni tarifler de sunuyor.

Restoranın 5. katında, en iyi Fransız el sanatları atölyeleriyle birlikte tasarlanan yeni bir daire, misafirlerini mekanın konukseverlik, kalite ve samimiyetten oluşan tarihini paylaşmaya teşvik ediyor.