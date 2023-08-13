DS Automobiles Temmuz Ayında Yeni Rekorlar Kırdı

Yıl başından bu yana güçlü büyüme trendini sürdüren DS Automobiles, temmuz ayını da yeni rekorlarla geride bıraktı.

Temmuz ayında 570 adetlik satış gerçekleştiren DS Automobiles, premium otomobil pazarından yüzde 7,1'lik payla 5'inci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 211,5 gibi büyük bir oranda artırırken, aynı zamanda Türkiye tarihindeki en yüksek temmuz ayı performansına ulaşmış oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde satışlarını 2 bin 707 adede yükselten DS Automobiles, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 230,5 artırdı. Marka, bu performansıyla premium otomobil markaları arasındaki 5'inciliğini korudu. DS Automobiles, 7 aylık dönemde Türkiye tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı ve yeni bir rekoru daha geride bıraktı. Marka, geçen yılın toplamında 1829 adetlik satışa imza atmıştı. DS Automobiles'ın rekor performansında başrolde premium SUV seçeneklerin arasında en sevilen modellerden DS 7 ve premium pazarının yeni yıldızı DS 4 yer aldı. Temmuz ayını 403 adetlik satışla premium SUV'lar arasına üçüncü sırada tamamlayan DS 7, ilk 7 aylık dönemde ise 1657 adet satışla ikinci sıradaki yerini korudu. DS 4 ise temmuz ayında 167 adetlik satışla segmentinde ikinci sırada yer aldı. DS 4, 7 ay toplamında ise elde ettiği 1023 adetlik satış ve yüzde 32,6'luk segment payıyla liderle arasındaki farkı kapatmaya devam ediyor.

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi

"Bir ayda iki rekor birden kırdık"

Türkiye premium otomobil pazarında DS Automobiles'in aranan bir marka haline geldiğini söyleyen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "Bu durum satış adetlerimize de yansıyor. Haziran sonu itibarı ile aştığımız 2022 yılı satış adedini temmuz ayında 570 adetlik, marka tarihindeki en yüksek aylık satış adedi ile rekor tazeleyerek artırmaya devam ettik. Yedi aylık toplamda ise 2 bin 707 adetlik satışla bu dönem için marka tarihindeki en yüksek satışı elde ederek bir ayda iki yeni rekora birden imza attık" dedi.

DS 7'nin en fazla tercih edilen DS modeli olduğu vurgulayan Selim Eskinazi, "Yeni DS 7'ye çok büyük bir ilgi var. Premium SUV'da liderliğe oynuyoruz. Müşterilerimizin taleplerine yetişmek için çalışmalarımıza hız verdik. Temmuz ayı içinde DS 7 Esprit de Voyage koleksiyonunu da satışa sunarak markanın seyahat sanatı alanındaki sıradaki kreasyonunu da Türkiye yolları ile buluşturduk. Aynı şekilde DS 4 modelimiz de segmentinde zirve adayı olarak tarihi başarımızda büyük etken oldu. Güçlü ürünlerimiz ve doğru planlama ile premium otomobil pazarında yıl sonuna kadar pozitif ivmemizi koruyacağız" açıklamasında bulundu.