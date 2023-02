DS Automobiles'in Retromobile 2023 teması performans

DS Automobiles, Paris'te düzenlenen Retromobile 2023'de Performance başlığı altında dört model sergiliyor.

L'Aventure DS standında, DS E-Tense Performance ve DS 9 E-Tense 4×4 360 modelleri, SM Prototype (1973) ve DS 21 Injection Electronique (1970) modellerine katılıyor. Markanın eski modelleriyle özel kulüpler de yeni modellerin yanında olacak.

DS Automobiles'in lanse edilmesinden bu yana kurulan yakın bağların bir parçası olarak, Retromobile 2023 boyunca, markanın yanında DS ve SM modellerine özel dört kulüp de yer alıyor. Bunlar; Euro SM Club, DS-ID Club of France, ParIDS ve The Federation of DS Clubs isimli özel girişimler olarak etkinliğe değer katacak.

1973 SM Prototype: Bir sürüş testi laboratuvarı olan bu prototip, artan hızlanmanın yüksek hızda çekiş ve yön stabilitesi üzerindeki etkisini denemek için tasarlandı. SM Prototype, kontroller ve ölçüm cihazları aracılığıyla, sürüş sırasında donanımın düzeltilmesini veya ağırlık dağılımı, süspansiyon sertliği veya yalpalama hızı gibi ayarların yapılmasını sağlıyordu. Bu 340 beygir gücündeki prototip, SM'yi temel alan yarış araçları geliştirmek için kullanıldı.

Temel özellikleri

• 2 kapılı, 2 koltuklu, kısa kuyruklu coupe.

• Üstten dört eksantrik milli, 3 Weber ikiz karbüratörlü, silindir başına 4 supaplı, 3.0 litre Maserati motoru, 340 beygir gücü.

• Ön ve arkada hidrolik süspansiyon.

• Uzunluk: 4,35 metre – Genişlik: 1,71 metre – Yükseklik: 1,10 metre (sabit) – Ağırlık: 1.169 kg.

• Maksimum hız: 285 km/sa.

2022 DS E-Tense Performance: Yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirilen DS E-Tense Performance, Formula E Şampiyonası'nda iki Pilot ve iki Takım Şampiyonluğu kazanan DS Performance tarafından tasarlandı. Model ilk test serisinde şimdiden 3 bin kilometreden fazla yol kat etti. 0-100 km/sa hızlanmasına 2.0 saniyede ulaşabiliyor. Aktarma organları; hem hızlanma hem geri kazanım için 600 kW'lık (Önde 250 kW, arkada 350 kW), birleşik güç (815 beygir gücü) üreten ve tekerleklerde 8000 Nm'lik tork sağlayan iki elektrik motorundan oluşuyor. Doğrudan DS Performance Formula E geliştirmelerinden elde edilen bu iki elektrik motoru, dikkate değer bir performans sergiliyor.

Temel özellikleri

• 2 kapılı, 2 koltuklu coupe.

• 340 (ön) ve 475 (arka) beygir gücünde elektrik motorları.

• Toplam güç: 815 beygir gücü.

• Uzunluk: 4,70 metre – Genişlik: 1,95 metre – Yükseklik: 1,28 metre – Ağırlık: 1250 kg.

• Maksimum hız: 250 km/sa.

1970 DS 21 Pallas Injection Electronique: Bir asırlık otomobil kullanımının mihenk taşı olan DS, 1955'te Paris'te ilk ortaya çıkışından itibaren efsane oldu. Devrim niteliğindeki tasarımıyla, diğer özelliklerinin yanı sıra hidropnömatik süspansiyon, hidrolik direksiyon, hidrolik olarak kontrol edilen vites kutusu, önde disklerle desteklenen fren sistemi ve tekerleklerin ekseni üzerinde dönen direksiyon gibi pek çok teknolojiyi ilk kez sundu. İlk olarak 75 beygir gücünde bir motorla tanıtılan DS, giderek daha verimli olmaktan hiç vazgeçmedi. Eylül 1969'da, elektronik enjeksiyon sunan ilk seri üretim Fransız otomobili oldu ve 185 km/sa'i aşan maksimum hız için 2175 cc'lik bir motorla 139 beygir gücüne ulaştı.

Temel özellikleri

• 4 kapılı, 5 koltuklu sedan.

• 2.2 litrelik motor, elektronik enjeksiyon. Gerçek güç: 139 beygir gücü.

• Ön ve arkada hidrolik süspansiyon.

• Uzunluk: 4,80 metre – Genişlik: 1,79 metre – Yükseklik: 1,47 metre (sabit) – Ağırlık: 1170 kg.

• Maksimum hız: 185 km/sa.

2022 DS 9 E-Tense 4×4 360: DS 9, "Renkler ve Malzemeler Ekibi"nden kadın ve erkekler ile Paris merkezli DS Automobiles'in usta döşemecileri tarafından tasarlanan ve döşenen özel bir iç mekanla Fransız lüks uzmanlığının mükemmelliğinden yararlanıyor. DS Performance ekibi tarafından Fransa'da dönüştürülen DS 9 E-Tense 4×4 360, DS Automobiles teknolojisinin en iyisini temsil ediyor. Önde 81 kW (110 beygir gücü) ve arkada 83 kW (113 beygir gücü) iki elektrik motoruyla birleştirilen 200 beygir gücündeki PureTech benzinli motor ve özel ayarlamalarla, model üstün performans sergiliyor. 0-100 km/sa hızlanması 5.6 saniyede tamamlanırken, 25 saniyede 1000 metreye ulaşabiliyor.

Temel özellikleri

• 4 kapılı, 5 koltuklu sedan.

• 1598 cc 200 beygir gücünde bir motor ve 100 (ön) ve 113 (arka) beygir gücüne sahip iki elektrik motorla, şarj edilebilir hibrit aktarma organları. Toplam güç: 360 beygir gücü.

• DS Active Scan Suspension kamera kontrollü amortisörler.

• Uzunluk: 4,93 metre – Genişlik: 1,93 metre – Yükseklik: 1,46 metre – Ağırlık: 1931 kg.

• Maksimum hız: 250 km/sa.