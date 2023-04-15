DS Automobiles ilk çeyrekte satışlarını dörde katladı!

DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022'nin aynı dönemine göre dörde katlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Stellantis Türkiye'nin premium segmentteki temsilcisi DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 717 adetlik satışla aynı segmentte yüzde 4,1'lik pazar payına ulaştı. Bulunduğu segmentte yeni DS 7 modeliyle de benzer bir başarı sergileyen DS Automobiles, geçen yılın ilk çeyreğinde satılan DS 7 Crossback modeline oranla satışlarını da yüzde 400'ün üzerinde artırmayı başardı. DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "2022 yılının sonunda tanıttığımız yeni DS 7 modeline çok büyük ilgi var ve satışlarımıza önemli katkı sağladı. 2023'ün ilk çeyreğinde 546 adet DS 7 satışı gerçekleştirdik. Yeni DS 7, markamızın ivmelenmesine en büyük katkı sağlayan model oldu" dedi.

Mart ayında büyük bir ivme yakalayan DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022'nin aynı dönemine göre dörde katlayarak toplam 717 adetlik satışa ulaştı. Artan satış rakamlarıyla birlikte premium segmentteki payını da yüzde 257 oranında artıran DS Automobiles, bu segmentte pazar payını yüzde 1,6'dan yüzde 4,1'e çıkarmış oldu. Markanın bu sonuçlara ulaşmasında etkin rol oynayan premium SUV modeli yeni DS 7 ise, geçen yılın ilk çeyreğinde DS 7 Crossback olarak 134 adet olan satış rakamını 2023'ün aynı döneminde yüzde 400'ün üzerinde artışla 546 adede çıkarmasını sağladı. Bu sonuçlarla yeni DS 7'nin segmenti içindeki payı da yüzde 4,7'den yüzde 15,6'ya çıkardı.

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi

"Yeni DS 7'ye çok büyük ilgi var"

Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 179 adet satış gerçekleştirdiklerini söyleyen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi; "2022 yılının sonunda tanıttığımız yeni DS 7 satışlarımıza önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl satılan DS 7 Crossback adedinin yaklaşık yüzde 55'ine henüz ilk çeyrekte ulaştık. 2023'ün ilk çeyreğinde 546 adet yeni DS 7 satışı gerçekleştirdik. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam binek otomobil pazarı 175 bin 421 adede ulaşırken 2022'nin aynı döneminde 116 bin 834 araç satılmıştı. Geçen yılın ilk çeyreğindeki satışlar içerisinde 11 bin 167 adetlik bölümü premium otomobiller oluşturmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise premium otomobil satışları 17 bin 404 adede ulaştı. DS Automobiles olarak büyüyen pazardan çok daha hızlı büyüdük. Premium pazarda gerçekleştirdiğimiz 717 adetlik satışla DS Automobiles, geçen yılın ilk çeyreğine göre güçlü bir büyüme elde etti" dedi. Simge modellerden yeni DS 7'nin pazara sunulmasıyla birlikte model bazlı satışların dört katına çıktığını vurgulayan, DS 7 E-Tense ile de ilk çeyrek sonuçlarına göre PHEV segmentinde lider olduklarının altını çizen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "Yeni DS 7'ye çok büyük bir ilgi var. Müşterilerimizin taleplerine yetişmek için son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Hem satış hem satış sonrası hizmetlere yatırım yapıyoruz"

DS Automobiles'in satışları gibi müşteri memnuniyetinin de hızla arttığına işaret eden Selim Eskinazi, "İlk çeyrekte satış memnuniyetini yüzde 100 seviyesinde gerçekleştirmeyi başardık. Türkiye'deki satış ağımızı geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyoruz. İlk hedefimiz, yaz aylarında yeni DS Store Gaziantep'i devreye almak olacak. Satış tarafında olduğu kadar satış sonrası hizmetlere de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda DS Service Ankara'yı yeni yatırımlarla geliştirip hizmet kapasitesini artırıyoruz. DS Store Bodrum, planlanan bir genişleme yatırımı ile hem satış hem de satış sonrası hizmet kapasitesini yılın ikinci yarısında artıracak" açıklamasında bulundu.