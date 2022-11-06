DS Automobiles Formula E'nin yeni sezonu için Stoffel Vandoorne ile anlaştı

DS Automobiles, Formula E'nin üçüncü dönemine başlarken, 2022-2023 sezonu için son dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne'u takıma kattığını duyurdu.

DS Automobiles, daha hızlı ve daha verimli olacak üçüncü nesil araçların rekabetçi çıkışının arifesinde, motor sporlarının en büyük isimlerinden biri olan Penske Autosport ile iş birliği yaparak Formula E hikayesinde yeni bir sayfa açıyor. Bu yeni ortaklığı başlatmak için DS Penske Formula E Takımı, 9. sezona şampiyonanın en başarılı iki ismiyle giriyor. Dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ve Formule E tarihindeki tek çifte dünya şampiyonu olan Jean-Eric Vergne birlikte yarışacak. Takıma katıldığından bu yana çok sayıda zafer ve podyum elde eden "JEV", üst üste beşinci sezonda da Fransız takımda yer alıyor.

2015'te Formula E'ye katılan ilk büyük üretici olan DS Automobiles, her zaman önemli bir araştırma ve geliştirme merkezi olan %100 elektrikli şampiyonadaki macerasına devam ediyor. Markanın dünyanın dört bir yanındaki sokak pistlerinde edindiği deneyimler, yollarda günlük kullanım için geliştirilen mevcut ve gelecekte yollara çıkacak elektrikli araçların üzerinde çalışan takımlara bilgi kaynağı oluyor. DS Automobiles, Penske Autosport, Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ile daha fazla dünya şampiyonluğu kazanmayı hedeflerken 2024'ten itibaren yalnızca elektrik gücüne dayanacak olan en yeni araçlara teknolojik destek sağlamaya devam ediyor.

DS Performance Direktörü Thomas Chevaucher; "Yeni bir birlikteliğin başlangıcı her zaman önemlidir ve DS Performance olarak hepimiz Penske Autosport ile bu yeni maceraya başlamak için sabırsızlanıyoruz. ve bu ortaklığa, takıma iki dünya şampiyonunu katarak mümkün olan en iyi şekilde başlıyoruz! Stoffel ve Jean-Eric sayesinde muhtemelen en iyi kadrolardan birine ve aynı zamanda griddeki en hızlı pilot ikilisine sahibiz. DS Performance'ın güç aktarma organları ve yazılım uzmanlığıyla zafer ve şampiyonluk avına devam etmek için ideal bir konumdayız" açıklamasında bulundu.

Penske Autosport'un kurucusu ve sahibi Jay Penske ise "Mükemmellik arayışımızdaki tutkularımızı paylaşan ikonik bir otomotiv markası olan DS Automobiles ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, ekibimiz için önemli bir dönüm noktası ve yıllardır dört gözle beklediğimiz bir şey. Performans ve başarı arayışımızdaki teknolojik sınırları birlikte zorlayacağız. Dünya şampiyonu pilot Stoffel ve iki kez şampiyon olan Jean-Eric ile griddeki en güçlü kadrolardan birine sahip olduğumuzdan eminim!" dedi.

Son Formula E dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ise konuyla ilgili olarak "Önümüzdeki sezondan itibaren DS PENSKE'ye katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Mercedes'te geçirdiğim dört yılın ardından benim için büyük bir değişiklik olacak ama takımla çalışmaya başlayacağım için çok heyecanlıyım. DS geçmişte iki kez pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını kazanarak mükemmel sonuçlar elde etti. Bu iyi bir rekor ve umarım çok geçmeden ben de bu başarılara katkıda bulunabilirim! Formula E'deki tek çifte şampiyonla birlikte yarışmak da büyük bir zevk. 9. sezon için JEV ve benim en güçlü kadrolardan birini oluşturacağımıza inanıyorum. Şu anda 3. nesil araçla tam hazırlık modundayız ve ben de yeni takımımla yeni bir hikayeye başlıyorum. Bunlar önümüzdeki yıllar için heyecan verici iki görev! Kesin olan şu ki piste geri dönmek, dünya şampiyonluğu unvanımı korumak için savaşmak ve birçok kupa almak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

2018 ve 2019 Formula E şampiyonu Jean-Éric Vergne ise "DS ile macerama devam edeceğim için son derece mutluyum. Birlikte katıldığımız ilk yarış 2015 yılındaydı ve birlikteliğimizin Formula E tarihinde büyük bir etki yarattığına inanıyorum. DS ve birkaç yıldır benimle birlikte olan harika mühendisleriyle 28 podyum, 10 birincilik elde ettik ve elbette iki kez pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını kazandık. Bu sezonlar boyunca takımla hem insani hem de sportif düzeyde gerçekten güçlü bir ilişki ve güven inşa ettik. Ayrıca dünya motor sporlarında büyük bir isim olan PENSKE ile ortaklığı ve Stoffel ile sağlam bir ikili olmayı dört gözle bekliyorum. Bugün takım için yeni bir dönemin başlangıcı ve DS PENSKE'yi en üst düzeyde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 3. nesil araç bize pistlerde güçlü performanslar sergilemeye devam etmemiz için yeni fırsatlar sunuyor ve ben de daha fazla şampiyonluk için mücadele etmek üzere her zamankinden daha fazla motive olmuş durumdayım!" dedi.

DS Automobiles CEO'su Béatrice Foucher de yeni iş birliğiyle ilgili olarak "Dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde gerçekleştirilen yarışları ve karbon nötr sertifikasıyla Formula E, küresel motor sporlarındaki en heyecan verici ve ileri dönük rekabetlerinden biri. Bu yeni dönemde yarış dünyasında gerçek bir uluslararası marka olan Penske Autosport ile bir ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. DS elçimiz ve çifte şampiyon Jean-Eric Vergne ile Formula E'deki maceramıza devam etmekten ve son dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne'u takıma katmaktan da gurur duyuyoruz. Formula E'deki deneyimimiz, müşterilerimize en iyi ürünü sunabilmek için yarış araçlarımızdaki teknolojiyi günlük yol araçlarımıza aktarmamıza yardımcı oldu. Elektrifikasyon, kuruluşundan bu yana markanın stratejisinin tam merkezinde yer alıyor. Bu avangart ruh DNA'mızın derinliklerine işlediği için, 2024'ten itibaren yalnızca %100 elektrikli otomobilleri piyasaya sürerek sınırları zorlamaya devam edeceğiz" dedi.