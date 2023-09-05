Ds Automobiles eylülde uygun faizli kredi teklifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ds Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor. DS Automobiles'in eylül teklifleri kapsamında, özel tasarımı ile ilk bakışta otomobilseverleri kendisine hayran bırakan etkileyici bir silüete sahip DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik ve DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatına ek, bayi stokları ile sınırlı takas desteği avantajıyla, yepyeni bir tasarım anlayışına sahip bir otomobile sahip olmak isteyenleri bekliyor.

Seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden premium SUV modelleri DS 7 ve DS 7 E-Tense de takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS Automobiles, yeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; kompakt 4,40 metrelik uzunluğu, 1,83 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliği, otomobile etkileyici bir görünüm katıyor.

Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük lastiklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor. DS 4, bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip oluyor. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

Silüeti, zarif olduğu kadar aerodinamik açıdan da ön plana çıkıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile dinamik ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile de yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekana geçildiğinde daha da yukarıya çekecek özel tasarımı ile dikkati çekiyor.

Üstün donanım seviyesi ile premium SUV zarafeti

Verilen bilgiye göre, DS 7'de donanım zenginliği ile beğeni toplayan kapsamlı bir paket sunuluyor. Dizel ve E-Tense, şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle müşterilerine geleneksel ya da yüksek teknolojili bir güç ünitesi seçme özgürlüğü tanıyan DS 7, Opera ve Esprit de Voyage özel koleksiyonlarıyla yeni teknoloji ve tasarım detayları sunuyor.

DS Pixel Led Vision 3.0, kablosuz akıllı telefon entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS Iris System, eCall otomobil içi acil çağrı sistemi ve 19 inçlik Edinburgh hafif alaşım jantların yanı sıra arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi, ısıtmalı, havalandırmalı ve masajlı ön koltuklar ve akustik izolasyonlu camlar da DS 7'de standart donanımda sunuluyor. DS 7, avant-garde tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken, iç mekanda sunduğu kaliteli malzemeler ve üstün donanımlar ile ön plana çıkıyor.