DS Automobiles, el yapımı Piknik Sepeti ile Fransız Gastronomisi'ne vurgu yapıyor

DS Automobiles, Fransız yaşam tarzına özgü incelik, lezzet ve samimiyetin yansıtıldığı, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde kayıtlı olan Fransız Gastronomisi için, Gurme Valizi'nin ardından şimdi de 'Piknik Sepeti'ni hayat geçiriyor. Şirket, La Malle Bernard tarafından elde üretilen Piknik Sepeti'ni ESPRIT DE VOYAGE Koleksiyonu ile aynı şekilde İnci Grisi renkte nappa deri kaplamalı değerli malzemelere ve kavak fıçılarından elde edilen ahşaptan, yüksek kaliteli iç kaplama panellerine sahip olarak tasarladı. Sepetler, La Malle Bernard'ın atölyesi tarafından müşterilerin araç modeline uyacak şekilde kişiselleştirilerek isimlerinin baş harfleriyle süslenebiliyor.

DS Automobiles, Gurme Valizi'nin ardından, Entreprise du Patrimoine Vivant markası altında Fransa'da faaliyet gösteren en eski kutu ve sandık üreticisi La Malle Bernard tarafından, yine elde üretilen "Piknik Sepeti" ile yeni bir versiyon sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, Fransız yaşam tarzına özgü incelik, lezzet ve samimiyetin yansıtıldığı, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde kayıtlı olan Fransız Gastronomisi için, Gurme Valizi'nin ardından şimdi de "Piknik Sepeti"ni hayat geçiriyor. ???????

Gurme Valizi gibi yine DS DESIGN STUDIO PARIS ve La Malle Bernard tarafından tasarlanan DS Automobiles Piknik Sepeti, ESPRIT DE VOYAGE Koleksiyonu ile aynı şekilde İnci Grisi renkte nappa deri kaplamalı değerli malzemelere ve kavak fıçılarından elde edilen ahşaptan, yüksek kaliteli iç kaplama panellerine sahip.

Üzerinde DS 4, DS 7 ve DS 9 ile sunulan koleksiyondan alınan kabartmalı "ESPRIT DE VOYAGE" imzasına da yer veriliyor. Diğer detaylarda, kulplardaki Clous de Paris kabartmalı ara parçalar, nikel kaplama kancalar ve elle dikilmiş deri kayış kulpları ile uzmanlığın gözler önüne serildiği dokunuşlar dikkati çekiyor.

Her sepet, La Malle Bernard tarafından saatler süren çalışmalar neticesinde elde yapılıyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Piknik Sepeti, DS DESIGN STUDIO PARIS tarafından tasarlanırken, Fransız seyahat sanatına yönelik özel bir dizi konseptin parçası olarak da görülüyor.

Sepetler, La Malle Bernard'ın atölyesi tarafından müşterilerin araç modeline uyacak şekilde kişiselleştirilerek isimlerinin baş harfleriyle süslenebiliyor.

DS Automobiles Piknik Sepeti, çok çeşitli parçalar ve ana aksesuarlar ile açık havada dört kişilik öğle yemeği için tasarlanırken, içeriğinde hemen her detay bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, bunlar, başlangıçlar/ana yemekler/tatlılar için üçer su geçirmez bölmesi olan dört adet bento kutusu, dört adet çatal-bıçak takımı, dört adet şarap kadehi ve kadehleri koymak için ceviz ağacından kesme tahtası, Guy Degrenne imzalı dört adet pamuklu ve keten peçete, dörtlü tuz/biber/yağ/sirke seti, bir adet yalıtımlı şişe, bir adet büyük, cam tatlı kavanozu, tatlı servis etmek için bir kaşık seti, alüminyum saplı Claude Dozorme imzalı krom Laguiole bıçak ve bir adet L'Atelier du Vin tirbuşon.