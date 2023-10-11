DS 9 Opera E-Tense 250 Türkiye'de

Ds Automobiles'in sedan modeli DS 9, kapsamı genişletilen donanımları ve seriye yeni eklenen DS 9 Opera E-Tense 250 ile Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor.

Ülkemizde 3 milyon 449 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlanan model, DS 9'un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS Iris System'i de kapsıyor.

Formula E teknolojisine kavuşuyor

Formula E'deki iki adet çifte şampiyonluğuyla Ds Automobiles, E-Tense teknolojisini DS 7'nin ardından DS 9'da da sunmaya başlıyor. DS 9 Opera E-Tense 250'de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor. 15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor. 7,4 kW'lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0'dan yüzde 100'e şarj olanağı sunuyor. Elektrik desteğiyle modelin CO2 emisyonları 22 ila 23 g/km arasında değişirken, WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 lt/100 km olarak gerçekleşiyor.

Yeni DS Iris System

DS 9'da sunulmaya başlanan DS Iris System, tamamen kişiselleştirilebilir, sezgisel ve modern arayüzü sayesinde akıllı cihaz kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 12 inçlik dokunmatik ekranda, navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerini kontrol eden, tek bir hareketle tüm işlevlere erişmek için widget'lardan oluşan bir menü görüntüleniyor. Bu kullanıcı dostu ekran ayrıca yeni yüksek çözünürlüklü dijital kameraların sağladığı 360 derecelik bir görüntünün izlenmesine veya iki USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da istenirse de kablosuz olarak, CarPlay ve Android Auto işlevlerine erişilebilmesine olanak tanıyor.

Yeni Opera donanımı seviyesi

DS 9'da sunulan Sera koleksiyonunun kapsamı da genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS Active Scan Suspension, 2. seviye yarı otonom sürüş özellikli DS Drive Assist, DS Driver Attention Monitoring ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi birçok standart teknolojik donanımla sunuluyor. Ayrıca konfor odaklı, opsiyonel olarak sunulan Focal Electra ses sistemi, standart olarak sunulan arka yolcular için birinci sınıf kol dayanağı, arka koltuklarda uyku tipi başlıklar, şöförlü kullanımlar için ön yolcu koltuğunu şöför ya da arka koltuk yolcularının ileri kaydırabilmesini sağlayan patron tuşu, arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş çift bölgeli otomatik klima sistemi, ısıtma, masaj ve havalandırma işlevli ön ve arka koltuklar dahil olmak üzere DS Lounge'ın yanı sıra, açılabilir cam tavan ve eller serbest erişim fonksiyonu ile sunulan elektrikli bagaj kapağı da bulunuyor.

Yeni Opera donanım seviyesinde iki farklı renkte saat kayışı tasarımlı Nappa deri döşemeler sunuluyor. Opera yakut kırmızısı ve Opera bazalt siyahı seçeneklerinin zarafeti, koltuklarda, orta konsolda ve kapı içlerinde vücut buluyor. Yakut kırmızısı ve bazalt siyahı iç mekanlar ayrıca Art Leather kaplamayla tamamlanıyor. Bir diğer yenilik olarak, Alcantara tavan kaplaması, kabini dingin bir aydınlık ile dolduran İnci Grisi rengine bürünüyor.

DS 9 teknolojileri

DS 9, yenilenmesiyle beraber DS Active Scan Suspension ve DS Night Vision gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor.

Tasarım

DS 9'un ön kısmı DS Automobiles'in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan Clous de Paris motifli DS Kılıcı, ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki mücevher gibi tasarlanan DS Active LED Vision farlar, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9'un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback tarzı tavan çizgisi DS 9'a olağanüstü bir karakter kazandırırken, bu tasarım, modele aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de katıyor. DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla hem sürücü hem de yolculara iç mekanda sıra dışı bir konfor alanı sunuyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

DS 9'un dışındaki göz alıcı tasarımı, iç mekanda da en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş detaylar, asil malzemeler ve konfor öğeleriyle devam ediyor. Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile yüzeylere cömertçe uygulanan asil malzemelerin seçkinliği, Clous de Paris işlemeleri, inci dikişleri gibi zanaat eserleri ile tamamlanarak Fransız lüks bilgi birikimini vurgularken, her ayrıntıya gösterilen özeni de tamamlıyor. DS 9'un Opera tasarım konseptinde ön yaşam alanında tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de konforu sürekli hissedilebilir hale getiriyor. Hem ön hem de arka yolcular için tercih edilebilen ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan birinci sınıf kol dayanağı ve ayarlanabilir uyku tipi koltuk başlığı ile birlikte sunuluyor.

Tüm donanım seçeneklerinde standart olarak sunulan açılır cam tavan, kabin içindeki ferah ortama katkı sunarken, 483 litrelik hacme erişim sunan standart donanım kapsamındaki elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest bagaj erişimi, konfora verilen önemi gösteriyor. Otomatik anahtarsız giriş sisteminin sürücüyü tanıyarak otomobile yaklaştığında gizli kapı kollarını zarif bir gösteri ile açığa çıkarması ve o sırada ön ve arka aydınlatma gruplarının yanı sıra DS Fenerleri'nin karşılama seremonisine katılması, otomobile erişimi heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 12 inçlik merkezi medya ekranı, çözünürlüğü, hızlı tepkileri ve pratik arayüzüyle üst düzey akıllı telefon deneyiminin otomobilde yaşanmasını sağlarken, 12 inçlik dijital gösterge paneli zengin kişiselleştirme seçenekleriyle sınıfının referans noktasını oluşturuyor.