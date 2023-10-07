DS Automobiles'in premium sedan segmentindeki yeni modeli DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250, güncellenen donanımları ve yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM'i içeriyor. E-TENSE teknolojisiyle elektrikli sürüş imkanı sunan araç, geniş iç mekanı ve üst düzey konfor özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ds Automobiles'in premium sedan segmentindeki yeni modeli DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in sedan modeli DS 9, kapsamı genişletilen donanımları ve seriye yeni eklenen DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 ile Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor.

3 milyon 449 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlanan Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250, DS 9'un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM'i de kapsıyor.

DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini DS 7'nin ardından DS 9'da da sunmaya başlıyor. Türkiye'de satışa sunulan yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor.

15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor. 7,4 kW'lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0'dan yüzde 100'e şarj olanağı sunuyor. Elektrik desteğiyle yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin CO2 emisyonları 22 ila 23 gram/kilometre arasında değişirken, WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 litre/100 kilometre olarak gerçekleşiyor.

Yeni DS IRIS SYSTEM ile en güncel teknolojilere sahip

DS 9'da sunulmaya başlanan DS IRIS SYSTEM, tamamen kişiselleştirilebilir, sezgisel ve modern ara yüzü sayesinde akıllı cihaz kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 12 inçlik dokunmatik ekranda, navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerini kontrol eden, tek bir hareketle tüm işlevlere erişmek için widget'lardan oluşan bir menü görüntüleniyor.

Donanımı dikkat çekiyor

DS 9'da sunulan OPÉRA koleksiyonunun kapsamı da genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ikinci seviye yarı otonom sürüş özellikli DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi birçok standart teknolojik donanımla sunuluyor.

Ayrıca konfor odaklı, opsiyonel olarak sunulan FOCAL Electra ses sistemi, standart olarak sunulan arka yolcular için "Birinci sınıf kol dayanağı", arka koltuklarda uyku tipi başlıklar, şoförlü kullanımlar için ön yolcu koltuğunu şoför ya da arka koltuk yolcularının ileri kaydırabilmesini sağlayan patron tuşu, arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş çift bölgeli otomatik klima sistemi, ısıtma, masaj ve havalandırma işlevli ön ve arka koltuklar dahil olmak üzere DS Lounge'ın yanı sıra, açılabilir cam tavan ve eller serbest erişim fonksiyonu ile sunulan elektrikli bagaj kapağı da bulunuyor.

Üst seviyede konfor sunan iç mekan özelliklerine sahip

DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekan özellikleri ve sahip olduğu en yeni teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor. DS 9'un ön kısmı DS Automobiles'in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan Clous de Paris motifli DS Kılıcı, ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Dış tasarımdaki mücevher gibi tasarlanan DS ACTIVE LED VISION farlar, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9'un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.???????Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 12 inçlik merkezi medya ekranı, çözünürlüğü, hızlı tepkileri ve pratik ara yüzüyle üst düzey akıllı telefon deneyiminin otomobilde yaşanmasını sağlarken, 12 inçlik dijital gösterge paneli zengin kişiselleştirme seçenekleriyle sınıfının referans noktasını oluşturuyor.