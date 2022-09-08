DS 4 Türkiye yollarına çıkıyor

DS Automobiles'in yeni üyesi DS 4, eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşuyor. Model, Türkiye'ye ilk etapta DS 4 Trocadero versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile gelecek.

Aero Sport Lounge konseptinin hatlarını taşıyor

Tasarım temelini markanın Aero Sport Lounge konseptinden alan DS 4, Festival Automobile International tarafından en güzel otomobil ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Mertoz, "Daha kalemimizin ilk darbesini bile vurmadan, teknik platformu şekillendirmek için mühendislerimizle iki yıl çalıştık. Yaratıcı sürece başladığımızda yeni bir konsept tasarlamak için sahip olduğumuz manevra imkanı inanılmazdı. Otomobilin DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alarak yaratılmış silüeti, daha önce görülmemiş boyutlarıyla segmentin içinde özel bir yere sahip. Ana hatları atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlar üzerine oturuyor. İşin sonunda ortaya hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil çıktı" diyerek yeni modeli tanımladı.

DS 4, 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri, 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle kompakt boyutlara sahip. DS Automobiles Ürün Direktörü Agnes Tesson modelin tasarımı ile ilgili olarak; "DS 4, kompakt premium segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek içiniki gövde şeklinden etkilenen müşterilerimize özel tasarlandı: modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback. Tasarımının her aşamasında, bu iki segmente uygun olma düşüncesi fikirlerimize yön verdi" açıklamalarında bulundu.

Dış tasarım

Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 20 inçlik jant seçeneği de olan büyük tekerleklerin oranı DS Avro Sport Lounge konseptinden geliyor. Arka tarafta tavan, emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4'ün özel çamurluk tasarımları, ustalıkla verilen krom dokunuşları ve kontrast siyah tavanı sayesinde şık bir görünüm elde edilmiş. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Teknolojik farlar

DS 4'ün ön yüzü yeni, kendine has farıyla karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED'lerden oluşan oldukça ince farlarda, isteğe bağlı olarak matrix ve adaptif ışıklandırmayı bir araya getiren DS Matrix LED Vision sistemi sunuluyor. Farlar ek olarak her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED'den) oluşan gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Tercih edilen modele bağlı olarak bu detay, üç boyutlu ızgarada öne çıkan kademeli büyüklüklerde elmas ucu motifleri bulunan iki parçadan oluşuyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. Daha dinamik olan DS 4 Performance Line ise siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS WINGS, arka aydınlama grubu arasındaki şerit, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve Alcantara kaplı özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

Sade ve akışkan iç tasarım

Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekana sahip. Deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni bir kontrol düzeni tercih ediliyor. Clous de Paris işlemeleri ile DS Air'in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor. Bu, orta konsol tasarımının akıcı ve düzenli bir şekle sahip olmasını sağlıyor.

DS 4'ün içi, iki birleşik alandan meydana geliyor: konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlanmış. Malzemeleri arasında farklı deri türleri, Alcantara, ahşap ve yeni döşeme teknikleri kullanılarak şık ve teknolojik bir mekan elde edilmesi amaçlanmış.

Kişiselleştirilebilen ortam

İçerideki ahenk hissi, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ile vurgulanıyor. Bu şekilde dolaylı olarak yan özelliklerin altını çizmek ve genel sakinlik hissine katkıda bulunmak hedeflenmiş. Segmentinde bir ilk olarak, akustik ortam 14 hoparlörlü 690 Watt gücünde Focal Electra ses sistemi ve akustik yan camların (ön ve arka) bir araya getirilmesiyle sağlanmış.

Türkiye'ye ilk etapta DS 4 Trocadero versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapacak olan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 130 beygir güç ve 300 Nm'lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0'dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa'lik son sürate sahip olan modelin 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise 3,8 litre olarak açıklanıyor.

720 mm tekerlek boyutuyla DS 4, 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçenekleri sunuyor. 20 inç hafif alaşım jantlar da A-sınıfı lastikler sunacak. Yüksek seviye dinamizm, aerodinamik eklemelerle alaşım jantlarda ağırlığın yüzde 10 düşürülmesi (lastik başına 1,5 kg) yoluyla güçlendiriliyor, böylece yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu azaltılıyor.

Güvenlik

Türkiye yollarına çıkacak olan DS 4 Trocadero BlueHDi 130, yüksek seviye güvenlik donanımlarının yanı sıra, hem sürücüye hem de yolcululara yüksek konfor sunan standart donanım listesi ile de dikkat çekiyor. 10" Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Arka bölümde 2 USB Girişi, DS Air Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS Smart Touch dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19¨ Firenze Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkanlardan yalnızca bazıları olarak dikkat çekiyor.

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