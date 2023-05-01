DS 4'e benzinli motor seçeneği

DS Automobiles, Türkiye'deki satışlarına BlueHDi 130 Otomatik ile başlanan premium kompakt segmentteki modeli DS 4'ün benzinli motor seçeneğini de müşterileriyle buluşturmaya başladı.

Dizel motorunda olduğu gibi Performance Line versiyonu ile ülkemize giriş yapan DS 4 PureTech 130 Otomatik'in fiyatı 1 milyon 321 bin TL'den başlıyor.

DS 4 Performance Line'a özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik Minneapolis Hafif Alaşım Jantlar, Siyah Dış Tasarım Paketi ile kombine edilerek sportif bir etki yaratıyor.

DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS Wings detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor. Alcantara, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme kalite duygusunu yükseltiyor. İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de dikkat çekiyor. Tüm bu özel donanımlara ek olarak, DS Matrix LED Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde model kişiselleştirebiliyor.

Ödüllü PureTech motor

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4, 230 Nm'lik tork değerine sahip. Kendi kategorisinde yılın motoru ödüllü güç ünitesiyle 0'dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, 210 km/sa son sürate ulaşabiliyor. Modelin 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise WLTP verilerine göre 6,1 litre…

Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Model, 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle dikkat çeken bir görünüm sunuyor. Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor.

Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Silüet tasarıma katkı sunduğu kadar aerodinamik açıdan da önemli rol oynuyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4'ün özel çamurluk tasarımları, krom dokunuşları ve atletik bir duruş sağlayan kontrast siyah tavan seçeneği araca dinamik katkı sunuyor. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Teknolojik farlar

DS 4'ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzasına sahip. Standart kapsamda tümüyle LED'lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED'den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. Daha dinamik olan DS 4 Performance Line ise siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS Wings, arka aydınlama grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve Alcantara kaplı özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

İç tasarım

Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekana sahip. İşlevleri kadar tasarımı da düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor. Usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS AIR'in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor.

DS 4'ün içi, iki birleşik alandan meydana geliyor: Konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlanmış. Malzemeleri arasında bulunan farklı deri türleri ve Alcantara, yeni döşeme teknikleri kullanılarak DS 4'ün iç tasarımına hakim oluyor.

İçerideki ahenk hissi, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ile vurgulanıyor. Bu şekilde dolaylı olarak, yan tasarımı vurgulamak ve dinamik dinginlik hissine katkıda bulunmak amaçlanmış.

Standart donanımlar

DS 4 Performance Line BlueHDi 130'da, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor. 10 inçlik multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, navigasyon ön hazırlığı, DS genişletilmiş sanal gösterge paneli, kablosuz mirror screen (Apple CarPlay, Android Auto), geri görüş kamerası temizleme fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS Air gizli havalandırma sistemi, gizli kapı kolları, DS Smart Touch dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, kamera destekli aktif güvenlik freni, aktif şerit takip yardımcısı, hız sabitleyici ve sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkanlar arasında dikkat çekiyor.