Son yıllarda, yaygınlık kazanan e-ticaret sektörü ağını genişleterek bireye, pasif gelir sağlayarak avantajlı bir yol sağlamış olmakta. Günümüzde, pek çok insanın ek iş olarak girdiği bu sektör, ilerleyen zamanlarda ana işine dönüştürdüğü bir iş haline gelmektedir. Ticaretin başka bir boyutu olarak nitelendiren dropshipping, düşük sermayesi olan ya da e-ticaret girişimcisi olan kişiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Girişimcilere, sosyal medya aracılığı ile verilen dropshipping eğitimleri de insanlara yeni fikirleri hayata geçirerek fayda sağlıyor. Bununla birlikte, girişimler üzerine çalışanların ilgisini arttığı gözlemleniyor. Dropshipping nedir? Dropshipping nasıl yapılır? Dropshipping siteleri nelerdir? Dropshipping yasal mı? Dropshipping ürün nasıl bulunur? Bütün bu soruların cevabı haberimizin detaylardadır…

DROPSHİPPİNG NEDİR?

Dropshipping, %22 veya %33'ünün birincil iş modeli olarak tanımlanır. Türkçede "direkt nakliye" olarak çevirebiliriz. Dropshipping, geleneksel ticaret sisteminden farklı olarak "stoksuz satış" şeklinde işlediğinden, perakende icra yöntemi olarak da tanımlanır. Dropshipping nedir? Stok tutmayıp siparişleri tedarikçi firmaya yönlendirerek ürünlerin tedarikçinin deposundan müşteriye ulaşmasını sağlayan bir e-ticaret yöntemidir. Stoksuz e-ticarette alıcı, satıcı ve tedarikçi olmak üzere üç temel taraf bulunmaktadır. Fakat ana karakter satıcıdır. Bu sebepten, satıcı ve tedarikçi aynı olduğunda model, B2C ticarete dönmektedir. Stoksuz e-ticaret yapan satıcı, stoklarını tutmadığı ve depolamadığı ürünleri satmış olur. Satmak istediği ürünleri e-ticaret sitesi üzerinde ya da sanal pazar yerlerinde satışa sunar. Müşteriler/alıcılar ise ürünü sipariş eder. Gelen sipariş ise ürünün asıl satıcısına, yani üretici ya da tedarikçiye iletilmiş olur.

Bu adımdan sonra, ürünün gönderimi ve kargo yönetimi, tedarikçinin sorumluluğu altındadır. Tedarikçi kendi deposundaki ürünü alıcıya gönderir. Bu nedenle, tedarikçi herhangi bir pazarlama çalışması yapmadan, satıcı ise üretim ve depolama yapmadan satış gerçekleştirmiş olur. Satıştan elde edilen gelir ise anlaşma doğrultusunda iki taraf arasında paylaşılır.

DROPSHİPPİNG YASAL MI?

Dropshipping yasal mı sorusu, girişimcilerin kafasında soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu tanım doğrultusunda dropshipping yasal mı sorusunu akıllara getiriyor. Türkiye'de dropshipping için yasal bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sunulan ürünlerin Türkiye'de satışı için bir engel bulunmaması gerekmektedir. Bundan dolayı, bu satış yöntemi için "yasal şekilde başkasının ürünlerini satarak kârdan pay almak" şeklinde tanımlayabiliriz.

DROPSHİPPİNG NASIL YAPILIR?

Bu yöntem, "niş pazar" olarak da tanımladığımız bir sanal mağaza olarak hedef kitleye ulaşarak ürün siparişi alınması şeklinde oluşuyor. Daha özet bir ifadeyle dropshipping sistemi şöyle tanımlanabilir: Müşteri online/çevrimiçi mağazanızdan ürünü satın almakta. Siz de siparişi ve müşterinin teslimat bilgilerini toptancı ya da tedarikçiye iletiyorsunuz. Sonra, tedarikçi siparişi müşteriye gönderiyor. Aşamalardan anlaşılabileceği gibi dropshipping çalışma sistemi basit görünmektedir. Fakat kâr garantisi olmadığından birkaç noktada dikkatli olmak da fayda var. Dropshipping ile e-ticaret sektöründe işinizi büyütebilmek için dropshipping ne kadar kazandırır, girişimcilerde soru işareti uyandırıyor. Bu sorunun cevabını, önce pazarı iyi araştırmalı ardından pazara dair sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Dropshipping de tahmini gelir ve masrafları hesaplamalı, vergileri ödemeli (yurt dışından yurt dışına dropshipping için KDV'den muaf olarak Gelir ve Kurumlar vergisi,yurt dışından tedarik edip yurtiçine satışta aracılık hizmet bedeli üzerinden KDV ve Gelir ve Kurumlar vergisi, yurt içinde tedarik edip yurtdışına satışta hizmet sözleşmesi varsa KDV ve Gelir Vergisi) güvenilir bir tedarikçi bulmalı ardından müşteri bulmak için doğru stratejiler geliştirmek gerekir. Bu işin asıl sırrı, başarılı olmak için SEO üzerinde verimli çalışmalar gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda, tedarikçilerle iyi ilişkiler geliştirmeniz gerekir, sosyal medyada aktif olmanız ve özellikle müşteri deneyimine önem vermeniz de fayda var.

DROPSHİPPİNG AVANTAJLARI NELERDİR?

En büyük avantajlarından biri düşük maliyetli olmasıdır.

Üretim, depolama, paketleme, personel maaşı ve bu gibi masrafların hiçbiri yoktur.

Başlangıç sermayesi son derece düşüktür maliyetli olup, iş yükü azdır.

Başlangıç için büyük ölçekli organizasyonlara ihtiyaç yoktur.

Sadece bir bilgisayardan, bir kişi tarafından yönetilebilmesi mümkündür.

Büyük sermayeler yatırılmadığı için zarar riski oranı azdır.

Farklı sektörlerden çok sayıda tedarikçi ile aynı anda çalışabilir.

Tedarikçi sayısı ile birlikte ürün çeşitliliği de artırılabilir.

DROPSHİPPİNG DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Komisyon mantığı ile çalışıldığı için kâr marjı diğer sektörlere göre düşüktür.

Ödeme altyapısı sağlayıcılarının ve pazar yerlerinin aldığı komisyonlar da karı düşürür.

Diğer sektörlere göre rahat bir girişim olduğu için girişimci sayısı çok olabilir. Bu nedenle, kıyasıya bir rekabet ortamı vardır.

Sadece dropshipping yapanlarla değil, diğer e-ticaret modelindeki satıcılar ile de rekabet halinde olabilir.

Rekabette bir adım önde olmak için fiyat düşürmek gerekir ve bu da kârda azalmaya neden olur.

Envanter yönetimi biraz daha zordur. Tedarikçinin stoklarını sürekli kontrol ederek ürün listesini güncellemesi gerekmektedir.

Tedarikçinin sorumlu olduğu konular için müşterinin muhatabı satıcıdır. Bu sebeple, olası sorunlarla satıcı uğraşmak durumunda kalır.

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