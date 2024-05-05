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Dronu gören leylek, yumurtalarını böyle sakladı

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Baharda göç eden leylekler Çankırı'da kuluçkaya yattı. Bir leylek, dronu görünce yumurtalarını korumaya çalıştı.

Dronu gören leylek, yumurtalarını böyle sakladı

Baharda göç eden leylekler kuluçkaya yattı

ÇANKIRI - Çankırı'ya bahar mevsiminde göç eden leylekler yumurtlayarak kuluçkaya yattı. Havadan görüntülenmek isteyen bir leylek, dronu görünce yuvasındaki yumurtaları saklamaya çalıştı.

Baharın gelmesi ile Çankırı'ya gelen leylekler yuvalarında kuluçkaya yattı. Kentte elektrik direğine yuva yapan leylekler dron ile havadan görüntülendi. 4 yumurtası bulunan bir leylek ise uçan dronu gördüğünde verdiği tepki dikkat çekti. Leylek dronu görünce yumurtasının üzerine yatarak korumaya çalıştı. Leyleğin tedirgin olduğunu gören dron operatörünün dronu uzaklaştırması ile leylek tekrar yumurtaların üzerinden kalktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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