Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi kabul edilen emekli futbolcu Didier Drogba'nın dini nedir merak ediliyor. Peki, Drogba müslüman mı oldu? Didier Drogba'nın dini nedir, Müslüman mı Hristiyan mı? Drogba müslüman oldu mu? İşte detaylar...

Drogba müslüman mı oldu? merak ediliyor. Dünyaca ünlü emekli futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğu ileri sürüldü. Bunun ardından futbol severler, Drogba müslüman mı oldu? Didier Drogba'nın dini nedir, Müslüman mı Hristiyan mı?merak etti. İşte bilgiler...

DROGBA MÜSLÜMAN MI OLDU?

Dr. Muhammed Salah kişisel Facebook hesabından fotoğraf paylaştı. Paylaşımında Drogba'nın dua ettiği görüldü. Bunun ardından vatandaşlar Drogba müslüman mı oldu? sorusunu gündeme getirdi.

Konu hakkında Drogba'dan resmi açıklama geldi. Drogba yaptığı açıklamasında:

"Bir hikâye viral oldu ama ben din değiştirmedim. Bu sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşu ve birliktelik anıydı." dedi.

DROGBA'NIN DİNİ NEDİR?

Drogba'nın hristiyan olduğu biliniyor. Buna ek olarak Drogba'nın eşinin Müslüman olduğu bilinmektedir.

DİDİER DROGBA KİMDİR?

Didier Yves Drogba Tébily (11 Mart 1978, Abican) Fildişi Sahilli eski millî futbolcudur. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymiştir. Futbola Levallois takımında başlayan oyuncu, 1998 yılında Le Mans takımında profesyonel olmuştur. 2003 yılında Guingamp'a transfer olan Drogba, 45 maçta 20 gol atmış ve gösterdiği performansla 2003 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon geçiren Didier Drogba, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almış ve ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü Real Madrid ağlarına yollamıştır. Lig'de oynadığı 35 maçta 19 gol kaydeden Fildişili, 2004 yılında Roman Abramoviç'in satın aldığı Chelsea takımına transfer olmuştur. Chelsea'de 8 sezon geçiren Didier Drogba, bu takımda 226 lig maçına çıkmış, 100 gol kaydetmiştir. Chelsea tarihinin en skorer 4. oyuncusu olmayı başaran Drogba, Chelsea'de bulunduğu dönem boyunca; 3 kere Premier League, 4 kere FA Cup, 2 kere Lig Kupası, 2 kere Community Shield ve 1 kere Şampiyonlar Ligi kupası kaldırma başarısı göstermiştir. 2012 yılında Shanghai Greenland'a transfer olan Fildişili oyuncu bu takımda yarım sezon kalmış ve 11 maçta 8 gol kaydetmiştir.Ayrıca Drogba 2013 yılında ise C.Ronaldo, A.Iniesta, D.Beckham, L.Messi gibi ünlü futbolcuları geride bırakarak Altın Ayak ödülüne layık görülmüştür. Şu an MLS'nin alt ligi olan United Soccer League'de mücadele eden Amerikan Takımı Phoenix Rising FC takımına transfer olmuş ve ayrıca takıma ortak olmuştur. Hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiştir.

2018'de Drogba, 40 yaşında profesyonel futboldan emekli oldu. Daha sonra, 11 Aralık'ta uluslararası organizasyon Peace and Sport'un Başkan Yardımcısı oldu.